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Московский листок

В США заговорили о выгодоприобретателях от войны на Украине

Опубликовано 30.11.2023 в разделе комментариев 0

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В США заговорили о выгодоприобретателях от войны на Украине

Большая часть американской военной помощи, предназначенной для Украины, тратится в США, пишет газета The Washington Post.

Деньги, которые американские законодатели одобряют для вооружения ВСУ, не идут напрямую Украине, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов.

В статье приводятся цифры: из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам.

Таким образом, военная помощь Украине обеспечивает крупные денежные вливания в заводы в США, что приносит пользу американским рабочим, создает рабочие места и дополнительные возможности.

Собственно, об этом я писал с самого начала - война очень выгодна для военной промышленности. И пока Конгресс выделяет деньги на помощь Украине, а по сути своим промышленным компаниям, войну не позволят закончить.

 А.Б.



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