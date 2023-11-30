Большая часть американской военной помощи, предназначенной для Украины, тратится в США, пишет газета The Washington Post.

Деньги, которые американские законодатели одобряют для вооружения ВСУ, не идут напрямую Украине, а используются в США для создания нового оружия или для замены оружия, отправленного в Киев из американских запасов.

В статье приводятся цифры: из 68 миллиардов долларов военной и связанной с этим помощи, одобренной Конгрессом, почти 90 процентов пойдут американцам.

Таким образом, военная помощь Украине обеспечивает крупные денежные вливания в заводы в США, что приносит пользу американским рабочим, создает рабочие места и дополнительные возможности.

Собственно, об этом я писал с самого начала - война очень выгодна для военной промышленности. И пока Конгресс выделяет деньги на помощь Украине, а по сути своим промышленным компаниям, войну не позволят закончить.

А.Б.