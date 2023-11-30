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Московский листок

Назарбаев оказался многоженцем

Опубликовано 30.11.2023 в разделе комментариев 0

казахстан назарбаев
Назарбаев оказался многоженцем

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах впервые признал, что у него есть вторая жена и двое сыновей.

В книге воспоминаний «Моя жизнь» он рассказал об отношениях с Асель Исабаевой, которая родила Назарбаеву двух сыновей — Таумана (в 2005 году) и Байкена (в 2008-м).

Асель Исабаева выиграла Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан» и вскоре ее приметил стареющий Елбосы.

Позже они заключили брак «по мусульманскому обычаю».

Назарбаев обо всем рассказал жене Саре, на которой женат с 1962 года, и дочерям.

С 1 января 1998 г. в Казахстане действует Уголовный кодекс, в котором отсутствует состав преступления "Двоежёнство или многожёнство", который был предусмотрен в УК Казахской ССР 1959 г. Он оказался введен как раз, когда Назарбаев собирался заключить второй брак.

С другой стороны, закон Республики Казахстан "О браке и семье" от 17 декабря 1998 г. не предусматривает возможности регистрации более чем одного брака одновременно.

Браки, заключённые по мусульманскому праву, государством не признаются, однако и не преследуются.

 А.Б.



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