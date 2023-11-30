Росстат учтет пенсионеров по-новому

Росстат с декабря запустит новые формы статистического наблюдения за численностью пенсионеров и суммами назначенного им пенсионного обеспечения.

Приказ Росстата от 17 ноября 2023 года регламентирует некоторые формы статистического наблюдения. К ним относятся, в частности, "N94 Пенсии" — краткая форма, "Пенсии-Н", которая отражает данные о неработающих пенсионерах, и "94 Пенсии-Р", показывающая сведения о работающих пенсионерах.

Новые правила вступят в силу с 1 декабря.

Верно, а то вдруг пенсюки зажиреют слишком на харчах от Пенсионного фонда...

Вообще, когда в стране не хватает рабочих рук на производстве, нормальное правительство пытается создать более привлекательные условия для будущих работников.

А наше правительство создает дополнительные препятствия для пенсионеров, которые могли бы еще рабоать, но если пойдут снова к станку, то лишатся сразу всех льгот и надбавок. То есть еще неизвестно, заработают ли они столько, сколько потеряют...

В СССР тоже не хватало рабочих рук, так везде не просто висели объявления "Требуется!", а еще и все льготы пенсионерам и инвалидам, пришедшим на работу, никто и подумать не мог, чтобы тронуть. В итоге работающий пенсионер мог получать очень приличные деньги. Но ведь за работу же!

А у нас и деньги маленькие, так и те еще норовят ополовинить.

А.Б.