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Московский листок

Академика посадили в психушку

Опубликовано 01.12.2023 автором в разделе комментариев 0

суд рф психиатрия
Академика посадили в психушку

В Ярославле Ленинский районный суд вчера удовлетворил ходатайство следствия о направлении в стационар на психиатрическое обследование члена-корреспондента РАН Сергея Абрамова, обвиняемого в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ) и включенного в перечень террористов и экстремистов.

Абрамова обвиняют в перечислении средств Фонду борьбы с коррупцией (признан в РФ экстремистской организацией, запрещен и ликвидирован).

Обвиняемый работает главным научным сотрудником и директором исследовательского центра Института программных систем им. А. К. Айламазяна (Переславль-Залесский), ранее он возглавлял весь институт.

В 2006 году ученый получил премию правительства Российской Федерации в области науки и техники за разработку высокопроизводительных вычислительных систем семейства «Скиф».

А потом, видимо, сошул с ума. Нельзя же предположить, что разработкой суперкомпьютеров в России руководил сумасшедший?

Однако возникает вопрос, почему с ума он сошел аккурат, когда перечислил деньги фонду Навального?

У карательной психиатрии в нашей стране богатое прошлое, которое, к счастью, мало уже, кто помнит. А уйти от этого прошлого было непросто, и я в свое время тоже приложил немало усилий к тому, чтобы всё это осталось в истории.

Но кому-то, видимо, это кажется неплохим решением - зачем сажать профессоров за терроризм и экстремизм, которого не было, если можно отправить в психушку - пусть и с диагнозом, которого тоже нет.

В советское время даже имелась специальная нозологическая форма - "вялотекущая шизофрения", разработанная профессором Снежневским. Я, кстати, как и все тогда, изучал психиатрию именно по учебнику Снежневского. В мировом классификаторе этой формы, естественно, не было.

В этой теории было только одно слабое место - если вялотекущая шизофрения так скрыто себя проявляет, что совсем ничего не видно, то к чему содержать больных ей в закрытых психбольницах с усиленным режимом, в компании с маньяками и людоедами? Если вообще нужно ее лечить, то вполне можно ведь на дому...

Вот и Абрамов выступил с ходатайством о проведении экспертизы в амбулаторном режиме, без помещения его в стационар, однако в закрытом заседании суда оно было отклонено. Суд направил ученого в Ярославскую областную психиатрическую больницу.

А всю нашу страну - в 70-е годы, когда термин "карательная психиатрия" сам по себе мог стать причиной постановки на психиатрический учет... А логика психиатрии была просто железной: ну разве может кто-то в своем уме быть против нашей чудесной действительности?

 



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