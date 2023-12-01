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Московский листок

Богатые россияне опять разбогатели

Опубликовано 01.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Богатые россияне опять разбогатели

Состояние богатейших бизнесменов России увеличилось на $38,575 млрд с начала этого года, следует из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров".

По данным Bloomberg Billionaires Index, с начала года основатель "Лукойла"Вагит Алекперов заработал $9,14 млрд, его состояние увеличилось до $24,5 млрд.

Состояние сооснователя компаний "Еврохим"и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $4,03 млрд, до $17,2 млрд.

Бывший вице-президент "Лукойла"Леонид Федун заработал $3,89 млрд, его состояние составляет $9,76 млрд.

Наибольшие убытки понес член Совета Федерации от Республики Дагестан и предприниматель Сулейман Керимов, его состояние уменьшилось на $0,65 млрд, до $8,34 млрд.

А вы говорите война, дедолларизация, санкции... Если бы война не была выгодной, ее бы не только давно закончили, но и не начинали бы...

 А.Б.



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