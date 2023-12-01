Киев начнет строить великую украинскую стену

Киев теперь будет строить оборонительные сооружения от Донбасса до Западной Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«Провел совещание, где обсудили строительство фортификационных укреплений на основных оборонительных рубежах. Это Авдеевское, Марьинское, Купянско-Лиманское направления, а также приграничные регионы, граничащие с Россией и Беларусью», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

На какие шиши это будет строиться?

Зеленский назвал масштабы, сопоставимые с Великой Китайской стеной, больше тысячи километров фортификационных сооружений.

Где деньги, Зин?

Где тысячи и тысячи строителей, которые все это будут возводить, причем, как я понимаю, непосредственно под огнем российской армии?

Но есть и положительное: сплошная линия укреплений по фронту - это остановка любого наступления. И контрнаступления тоже.

Следующий шаг - перемирие какое-никакое...

А.Б.