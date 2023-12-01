СБУ призналось в терроризме

Взрыв в железнодорожном тоннеле в Бурятии был организован Службой безопасности Украины, признался источник в украинских спецслужбах, передает CNN.

«Пожар, который произошел в поезде, следовавшем по стратегическому железнодорожному туннелю в Бурятии, был делом рук СБУ», — рассказал собеседник издания.

По его словам, взрывные устройства подорвали при движении поезда на Байкало-Амурской магистрали, в Северомуйском тоннеле в Бурятии.

В Бурятии из-за взрыва двух цистерн с топливом загорелся грузовой поезд, состав двигался по объездному пути, когда взорвались цистерны с дизтопливом. В результате загорелись шесть вагонов.

Почему это теракт, а не диверсия? Потому что диверсии совершают диверсанты, военнослужащие враждебного государства. На них не распространяются в полном объеме Женевские конвенции, но все же ряд норм действует.

СБУ сейчас нанимает граждан РФ, не имеющих отношения к воинской службе на Украине, просто за деньги. Это терроризм.

А.Б.