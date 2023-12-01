На Украине сейчас очень много денег

Напишу крамольную вещь: никогда Украина не купалась в деньгах так, как сегодня.

Недавно спорила с одним российским экономистом, который под влиянием рассказов СМИ считал, сколько времени экономика Украины может выдержать при заморозке конфликта, учитывая остановившиеся заводы, перебои с электроэнергией, проблемы с логистикой и разрушение инфраструктуры.

Я утверждала, что в таком состоянии экономика Украины может существовать вечно. Мы помним мантры 2014 года : «Сама развалится, замерзнет без газа, умрет от потери российского рынка…»

Развалилась?

А сейчас ситуация для ее экономики куда круче.

Почему никто не задет вопрос, как же получается, что в этом году рубль упал по отношению к гривне в полтора раза?

По отношению рубля к доллару – понятно. Но как гривне удается при такой ситуации вполне удерживаться и даже укрепляться по отношению к доллару?

Слушала Иноземцева, очень толковый экономист, хотя и вражина и иноагент. Он сказал, что Запад за год вкачал денег на Украину в несколько раз больше, чем все состояния украинских олигархов до 2022 года.

И не нужно думать, что все эти деньги пошли только на вооружение.

Поставляемое оружие стоило не более трети всех западных трат.

Сегодня Запад полностью финансирует все зарплаты военных, все пенсии, все военные заказы, размещенные внутри страны и т.д. и для Украины это огромные деньги. Кстати, западные поставщики берут откаты не меньше, чем украинские.

Экс-глава Луганской украинской администрации Гайдай мельком упомянул, что министерство финансов хочет наложить лапу на НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСТАТКИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ, которые составляют 250 миллиардов гривен.

В нищей Украине бюджеты нищих городов не смогли потратить почти 7 миллиардов долларов? А откуда они их взяли?

Это все очень просто. В местные бюджеты поступают подоходные налоги от сотен тысяч украинских военных, и только сейчас со следующего года эти деньги будут идти в бюджет не города, а в общегосударственный.

Но в этом году из каждой сотни гривен зарплаты на ВСУ пятнадцать шло в бюджет города, к которому приписана часть. Вот и крутятся какие-то абсурдные проекты по закупке барабанов в бомбоубежища и создания систем искусственного интеллекта по поиску источников пресной воды. И кого тогда может удивлять процветание киевских ресторанов и брендовых магазинов?

Идет война вокруг заказов на всякие дроны и радиоэлектронную аппаратуру. Вернее, война за право воровать бюджет на этой теме. Так изестный жулик экс-депутат Верховной Борис Розенблат взял 650 миллионов за поставку 55 беспилотников министерству обороны.

Деньги потрачены, валявшиеся с 2019 года на складах заржавевшие комплекты (которых было всего менее двух десятков), не полетели…Но деньги- не беспилотники. Вот они улетели.

Естественно министерство обороны в доле. Как оно было в доле при закупке яиц по 17 гривен, что стало мемом в соцсетях, в доле при покупке гнилых летних курток вместо теплых зимних и прочего.

И что? Как говорил один помощник Авакова: «Повоняют и забудут!» Бывший министр Резников без всякого ущерба для кармана и здоровья отбыл в Лондон.

А деньги расползлись по счетам удачливых коммерсантов и генералов от инфантерии.

На Украине сейчас очень много денег. И этот поток, иногда чуть ослабевающий, все же будет идти, пока Запад надеется свалить Россию.

Он может резко остановиться только, если на Западе поймут, что неэффективно льют деньги в бездонную бочку воров, и что надежда при этом убить Россию никогда не осуществится.