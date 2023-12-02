Рис под соусом гниющего мусора и цветущей коррупции

О способах удобрения кубанского риса

Лужи из «подливы», вытекающей из горы гниющего мусора. Канава, по которой эта жижа стекает в систему орошения рисовых полей. Что это? А это рабочие будни с полигона (рядом со станицей Полтавская, Красноармейский район) в настоящее время (конец ноября 2023-го) после хороших осенних дождей.

Данная мусорная система была воткнута в максимальной близости от станицы и посередине рисовой системы. Мусоровозы к ней шли потоком, прямо через станицу.

Естественно, жители протестовали и жаловались во все инстанции на такое соседство. Долгое время инстанции отмалчивались, отбалтывались или отмахивались (при помощи полиции).

Причины такого наплевательского отношения к безопасности и жителей и потребителей риса (в Красноармейском районе Кубани выращивают треть всего кубанского риса или 16% от всего объёма в России) люди решили поискать сами. И нашли. В немалом количестве. Итак, перечисляем.

Семейные ценности

Главой Красноармейского района является Юрий Васин, а одним из учредителей и совладельцев полигона был Владимир Васин, его родной брат. Правда, сейчас он уже совладельцем не является. Но у Васина есть ещё и дочь — Наталья Вакуленко. Причём, именно Вакуленко в качестве и. о. гендиректора ООО МП «ЖКХ» в августе этого года подписывала судебные документы.

Сам Васин заявлял журналистам по поводу данной ситуации — «Трудоустройство моей совершеннолетней дочери в ООО «МП «ЖКХ» — её конституционное право и свобода выбора при наличии волеизъявления как работника, так и работодателя при заключении трудового договора, на которое я не в праве оказывать влияние!»

(источник — https://161.ru/text/ecology/2023/11/28/72958940/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D)

Отметим, что Васин в своё время пытался судиться с полигоном, а потом проиграл. По мнению жителей Полтавской — проигрыш был умышленным. Они долго «клеветали» на эту тему, и вот, наконец, прокуратура признала, что в клевете есть существенная доля правды. А именно — в ноябре жителям Полтавской пришёл ответ из Краевой прокуратуры, в котором она признала конфликт интересов в Полтавской «в виде личной заинтересованности» по иску, который глава района подавал против предприятия дочери.

Очень богатая «одинокая» бабушка

А ещё в регионе есть некая бабушка по имени Шевчук Раиса Ивановна (1949 года рождения). Никто не видел её (бабушку) за занятием бизнесом и вообще вживую. Но она владеет 30% компании ООО «Вторсырье»;

««ООО «Профисервис», г. Сочи, ИНН 7720433089, годовой оборот – 2 000 000 000 (два миллиарда!) рублей;

ООО «Коммунальник», ИНН 2353246210, г. Тимашевск, годовой оборот – 135 000 000 рублей;

ООО «Перспектива», ИНН 2353023782, г. Тимашевск, годовой оборот – 1 000 000 рублей.

«Забавно, но именно эта бабушка, вместе с братом нашего дорогого главы Васина, была соучредителем и совладельцем ООО МП «ЖКХ Красноармейского района». Вот такие интересные люди «рулят» Полтавской свалкой… Согласитесь – пахнет скандалом? Как будто кто-то из ОЧЕНЬ больших начальничков берёт в качестве взятки доли в компаниях и оформляет их на подставную фигуру», – комментируют происходящее жители Полтавской.

Крепкая мужская дружба

И ещё одна причина. Оформившаяся уже во время протестов жителей Полтавской против полигона. А именно — владельцем 20% доли в уставном капитале ООО «Экотехпром» (организации, владеющей полигоном сейчас) стал некто Юрий Рагулин, человек из окружения Андрея Прошунина (ныне вице-губернатор, ранее министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края). Отметим, что фотографии, на которых Рагулин и Прошунин изображены в обнимку, легко находятся в соцсетях (источник — https://www.youtube.com/watch?v=lkA99Gf0hqk).

Повлияло ли превращение милого друга министра в одного из владельцев полигона на увеличение стойкости полигона к кампании протеста, жители Полтавской не знают, но предполагают.

Когда игнорировать невозможно

В итоге, слишком долгие и настойчивые обращения людей стало невозможно игнорировать, пошли некоторые сдвиги. 28 октября 2023 года Южное межрегиональное управление Россельхознадзора, наконец, обратило внимание на то, что с рисом, выращенным рядом с полигоном, что-то не в порядке.

«В сентябре текущего года специалисты управления с привлечением сотрудников ФГБУ Центр оценки качества зерна, на основании обращения, осуществили отбор проб частей растений риса, произрастающих вблизи полигона ТБО в Красноармейском районе. По результатам исследований в сырце выявлено превышение свинца и мышьяка. Пробы отбирались в рисовых чеках с растущих растений…

…После уборки урожая, на основании полученных экспертиз, управлением Россельхознадзора данный рис был изъят из оборота (источник — https://123.fsvps.gov.ru/news/juzhnoe-mezhregionalnoe-upravlenie-rosselhoznadzora-pojasnjaet-o-situacii-slozhivshejsja-s-vyjavleniem-tjazhelyh-metallov-v-rise-syrce/

А затем и губернатор обещал решить проблему до 10 ноября, если эксплуататоры полигона не решат её раньше.

И полигонщики её решили. Закрылись сами. Было официально объявлено о том, что «Руководителем ООО «МП «ЖКХ» Красноармейского района принято решение временно прекратить прием ТКО с 11 ноября 2023 г.»

Тут бы жителям Полтавской и радоваться. Но они «почему-то» не рады.

Во-первых, полигон закрыт, но не рекультивирован, значит, продолжает отравлять. Собственно, с описания этого отравления статья и начиналась.

Во-вторых, временное, по собственной инициативе, а не официальному решению органов власти или суда закрытие, может легко, стоит шумихе утихнуть, перейти в новое открытие.

«Этот шаг со стороны Полигона – всего лишь попытка сделать «финт ушами» и всех обмануть: жителей Полтавской, над которыми они годами издевались; губернатора, которого «достали» наши жалобы и который дал команду прикрыть эту помойку; Арбитражный суд, который уже задает полигону много неудобных вопросов; приставов, у которых с отменой «кривого» определения об отсрочке исполнения решения суда появится необходимость возбудить уголовное дело на гендира Полигона. Поэтому расслабляться не надо. И радоваться ещё рано. Нужно доделать все наши дела, выиграть все суды и дождаться приговоров по возбужденным уголовным делам в отношении работничков Полигона. И лишь тогда, когда полигон и его хозяева будут закрыты, земля – рекультивирована, а все виновные понесут наказание – тогда и будем радоваться. А пока что – не расслабляемся и не даём себя обмануть. Наша война не закончена. Главные битвы впереди. Враг хитёр и коварен», – комментируют происходящее жители Полтавской.

Ожидается прямая линия

А 4 декабря ожидается прямая линия губернатора. Жители станицы Полтавской собираются задать ему много вопросов. И по поводу полигона. И по поводу крепкой мужской дружбы.