Выборгский районный суд привлек к административной ответственности российский музыкальный канал AIVA за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Намек на однополую любовь увидели в женских руках.

Из протокола следует, что с 29 августа по 25 сентября на канале периодически крутили клип на песню Сергея Лазарева «Так красиво». В документе указано, что отдельного внимания заслуживают руки, ласкающие друг друга. По ногтевым пластинам и волосам, маникюру и украшениям установлено, что руки принадлежат двум разным людям одного пола. А движения рук воспринимаются как тактильное чувственное взаимодействие лиц, транслирующих гомосексуальные предпочтения.

Эвона как! Погладила девочка ручку девочке - и сразу гомосексуализьм.

Вот ей-богу, не хотел вообще касаться этой темы.

Но запрет Верховным судом "организации" ЛГБТ - это, конечно, смех вприсядку... Верховная власть, в принципе, может быть страшной, жестокой, несправедливой. Это нехорошо, но, в принципе, возможно. Но смешной и глупой - нет, не может. Это опасно в первую очередь для нее самой, ну и для окружающих тоже.

Как можно на серьезных щах запретить то, чего нет, и все об этом знают?

Но теперь вот уже пошли наказания. А за что? За принадлежность к тому, что не существует?

Понятно, что теперь практически любогог можно обвинить в участии в "организации ЛГБТ", и наличие гетеросексуальных связей тут не оправдание - еще хуже, сам спит с бабами, а в "организации ЛГБТ" состоит!

И даже не состоит, а всего лишь снял на видео руки одного пола, что установлено по волосам и украшениям.

Я напомню, что в сталинское время существовала статья в УК, но не за гомосексуализм как таковой, а за мужеложство, по простому говоря - за "жопничество". И женские задницы, а также другие места, включая сюда и ногтевые пластины, под статью не подпадали. Лесбиянкой можно было быть даже при Сталине. Строго говоря, преследовался не сам гомосексуализм, а лишь некоторые формы его проявления. И причины тут были попроще - нужно было что-то предпринять против тюремного насилия. Поэтому и наказывалось только мужеложство.

Тут уже мы генералиссимуса превозошли многократно - на эстетический уровень вышли. Кто там у нас издавал Сафо?

А постановка "Щелкунчика"?! Мало того, что автор гомосек, так еще какая-то "щелка", "кунчик" какой-то!..

А почему до сих пор не запрещена организация КГ/АМ?

А.Б.