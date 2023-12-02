Премьер Эстонии ищет возможность выслать русских

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство страны ищет способ для депортации за принятие российского гражданства, пишет газета Postimees.

«Тот факт, что человек, проживавший в Эстонии, решает получить гражданство Российской Федерации в то время, когда Российская Федерация нападает на украинское государство и народ, свидетельствует о том, что в случае необходимости в рамках мобилизации он готов вступить в армию Российской Федерации и участвовать в нападениях на Украину», — пояснила премьер-министр.

То есть настоящие европейцы уже больше не стесняются, и спокойно заявляют о своей ксенофобии и пещерном национализме.

По закону за принятие гражданства РФ ничего сделать нельзя, и премьер страны ищет способ сделать это "что-то" в обход закона. Других забот, более важных, у нее нет, в стране все прекрасно!

А то, что до сих пор эта страна не предоставляет гражданство людям, родившимся там и "проживавшим" там же - никого не волнует?

И вот люди, устав просить гражданство родной страны, обращаются за ним на историческую родину - и сразу приобретают перспективу быть высланными с родины.

И каково основание? Они могут вступить в российскую армию и воевать на Украине! А могут и не вступить, но это никого не волнует.

Эстония больше не может подсчитать, какое количество эстонских граждан участвует в боевых действиях на стороне Украины, заявил министр обороны республики Ханно Певкур. Но это "другое дело", на стороне Украины коренным эстонцам воевать можно, и даже приветствуется... Рийгикогу разрешил гражданам Эстонской Республики воевать за границей.

А.Б.