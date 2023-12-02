Стало меньше наличных денег

Объем наличных денег в обращении в РФ в ноябре снизился на 318,2 млрд руб. — это максимальное сокращение с мая прошлого года, следует из данных Банка России.

Агентство отмечает, что наличность сокращается уже третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 млрд руб.., в сентябре — 21,6 млрд руб.

До этого сокращение наличных денег происходило в январе 2023 года: объем средств «под подушкой» уменьшился на 214,5 млрд руб., но эта динамика является типичной для начала года.

А вот «внесезонное» сокращение наличности в обращении, которое не было связано с январскими праздниками, в прошлый раз ЦБ РФ фиксировал в марте-мае прошлого года года, когда физические лица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ России.

Это странно - копить "под подушкой" наличные на фоне снижения курса рубля. Но есть факт, и как его интерпретировать - трудно сказать...

А.Б.