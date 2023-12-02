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Московский листок

Стало меньше наличных денег

Опубликовано 02.12.2023 в разделе комментариев 1

Стало меньше наличных денег

Объем наличных денег в обращении в РФ в ноябре снизился на 318,2 млрд руб. — это максимальное сокращение с мая прошлого года, следует из данных Банка России.

Агентство отмечает, что наличность сокращается уже третий месяц подряд. В октябре снижение составило 150,7 млрд руб.., в сентябре — 21,6 млрд руб.

До этого сокращение наличных денег происходило в январе 2023 года: объем средств «под подушкой» уменьшился на 214,5 млрд руб., но эта динамика является типичной для начала года.

А вот «внесезонное» сокращение наличности в обращении, которое не было связано с январскими праздниками, в прошлый раз ЦБ РФ фиксировал в марте-мае прошлого года года, когда физические лица активно пополняли банковские вклады с ростом ключевой ставки ЦБ России.

Это странно - копить "под подушкой" наличные на фоне снижения курса рубля. Но есть факт, и как его интерпретировать - трудно сказать...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Что у людей стало меньше денег на продукты и покупки.
А также знаю написал 02.12.2023 12:14
На очереди перевыборы вечно-живого с его миллиардерами.
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