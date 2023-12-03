Почему они не голосуют?

Посмотрел краем глаза на обсуждение проекта бюджета в Мосгордуме. Куча поправок к бюджету от "Яблока" и КПРФ. Многие - по делу и требуют копеечных, в общем-то, трат. Но не принята ни одна.

Однако! Ни "Единая Россия", ни "Моя Москва" не голосуют против и не воздерживаются. Они просто НЕ участвуют в голосовании.

Дешёвый, трехкопеечный ход. Это чтобы летом, во время выборов в МГД, можно было отвечать на вопросы оппонентов "А почему вы против финансирования пандусов в подъездах" (реальный пример): я не голосовал против, ну что вы.