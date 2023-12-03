Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Почему они не голосуют?

Опубликовано 03.12.2023 автором Петр Милосердов в разделе комментариев 0

москва депутат жители
Почему они не голосуют?

Посмотрел краем глаза на обсуждение проекта бюджета в Мосгордуме. Куча поправок к бюджету от "Яблока" и КПРФ. Многие - по делу и требуют копеечных, в общем-то, трат. Но не принята ни одна.

Однако! Ни "Единая Россия", ни "Моя Москва" не голосуют против и не воздерживаются. Они просто НЕ участвуют в голосовании.

Дешёвый, трехкопеечный ход. Это чтобы летом, во время выборов в МГД, можно было отвечать на вопросы оппонентов "А почему вы против финансирования пандусов в подъездах" (реальный пример): я не голосовал против, ну что вы.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Академика посадили в психушку
Академика посадили в психушку
01.12.2023
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
30.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Почему они не голосуют? (0)
Стало меньше наличных денег (5)
Премьер Эстонии ищет возможность выслать русских (5)
Евросоюз закупил в сентябре у России максимальный объем зерна (9)
Однополую любовь увидели в женских руках (12)
Рис под соусом гниющего мусора и цветущей коррупции (3)
На Украине сейчас очень много денег (11)
Академика посадили в психушку (0)
СБУ призналось в терроризме (16)
Киев начнет строить великую украинскую стену (5)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss