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Московский листок

Сурков обернулся Гоголем

Опубликовано 03.12.2023 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
Сурков обернулся Гоголем

Бывший "серый кардинал" Кремля Владислав Сурков перестал письменно размышлять о глубинном народе России и мысленно вернулся в сферу, в которой потерпел неудачу как дипломат и политик, — к проблемам коллективной социальной психологии Украины.

Именно Владислав Сурков напрямую влиял на разработку и корректировку нашего украинского курса.

В своем новом опусе он решил дополнить Николая Васильевича Гоголя, открывшего миру мистическую Украину. Вот и Сурков уверен, что главные черты украинской души — сказочность мировоззрения, магическое мышление и избыточная поэтичность.

Ныне, по словам Суркова, «украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает».

Очень интересно и совсем непохоже на оценки нынешних "кремлевских небожителей", умеющих рассуждать исключительно в двоичной системе.

Странно только, что такое тонкое понимание украинской души и двойственности украинской реальности не привело ни к какому позитивному результату.

Все-таки война - это провал и для дипломатии, и для политтехнологии. Ни заколдовать, ни расколдовать, а просто убить.

Хотелось бы напомнить слова другого мыслителя, не столь титулованного, как Сурков - Карла Маркса: практика - критерий истины.

И где практическое применение этого взгляда на Малороссию? Когда была возможность, не реализовалось. А сейчас только почитать, глаз потешить... Очень интересно, очень.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Оправдываются сучье воровское
Рыкушка написал 03.12.2023 11:03
Выкидывают очередное свое воровское оправдание гражданской врйны.
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