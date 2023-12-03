Сурков обернулся Гоголем

Бывший "серый кардинал" Кремля Владислав Сурков перестал письменно размышлять о глубинном народе России и мысленно вернулся в сферу, в которой потерпел неудачу как дипломат и политик, — к проблемам коллективной социальной психологии Украины.

Именно Владислав Сурков напрямую влиял на разработку и корректировку нашего украинского курса.

В своем новом опусе он решил дополнить Николая Васильевича Гоголя, открывшего миру мистическую Украину. Вот и Сурков уверен, что главные черты украинской души — сказочность мировоззрения, магическое мышление и избыточная поэтичность.

Ныне, по словам Суркова, «украинец всегда либо заколдован, либо расколдован, третьего состояния он не знает».

Очень интересно и совсем непохоже на оценки нынешних "кремлевских небожителей", умеющих рассуждать исключительно в двоичной системе.

Странно только, что такое тонкое понимание украинской души и двойственности украинской реальности не привело ни к какому позитивному результату.

Все-таки война - это провал и для дипломатии, и для политтехнологии. Ни заколдовать, ни расколдовать, а просто убить.

Хотелось бы напомнить слова другого мыслителя, не столь титулованного, как Сурков - Карла Маркса: практика - критерий истины.

И где практическое применение этого взгляда на Малороссию? Когда была возможность, не реализовалось. А сейчас только почитать, глаз потешить... Очень интересно, очень.

А.Б.