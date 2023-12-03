Министр обороны США предрек Израилю стратегическое поражение

Министр обороны США Ллойд Остин прокомментировал ход конфликта на Ближнем Востоке на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.

Остин подчеркнул, что Израиль ведет городские бои с противником, которому удается держать оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. Поэтому он предупредил Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) о рисках поражения в секторе Газа. По его мнению, Израилю следует создать гуманитарные коридоры и обеспечить безопасность гражданским лицам.

"В такого рода боях центром тяжести является гражданское население. И если вы загоняете его в объятия врага, вы замените тактическую победу стратегическим поражением", — отметил шеф Пентагона.

Напомню, что в годы Второй мировой войны американская и британская авиация бомбила города Германии, тоже весьма густонаселенные, не предоставляя никаких гуманитарных коридоров. И в Хиросиме никаких коридоров не было - уничтожалось все под ноль.

В самом начале конфликта в Газе израильские политики тоже говорили о полной ликвидации. И разрушенные кварталы Газы выглядят весьма красноречиво.

А.Б.