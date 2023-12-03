Почти половина россиян не хочет "новогодних огоньков"

45 процентов россиян не планируют смотреть новогодние огоньки по телевизору, сообщает опрос портала SuperJob.

Согласно последнему опросу, новогодние передачи по ТВ планируют смотреть 11 процентов россиян, включать их для фона — 33 процента. Остальные — 45 процентов — не планируют просмотр новогодних огоньков.

Четыре года назад доля россиян, отказавшихся от просмотра новогодних огоньков, составляла 38 процентов.

Оно и понятно, программа появилась на свет в 1962-м году. 60 с лишком лет выдержки - многовато. Могло слегка поднадоесть.

А.Б.