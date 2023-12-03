Киев копит долги и гособлигации США

С февраля 2022 года по июль 2023-го Киев в полтора раза нарастил вложения в американские гособлигации. Согласно данным министерства финансов США, сумма увеличилась на 7,6 миллиарда долларов. Сейчас у Украины в портфеле 21,4 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах, остальные находятся в краткосрочных.

При этом за указанный период США отправили Киеву свыше 75 миллиардов долларов, из которых больше половины ушло на вооружение.

Однако дефицит в бюджете Украины все равно не закрывается. Сейчас он составляет более 40 миллиардов долларов. Также растет и госдолг, который уже составляет 136,35 миллиарда долларов.

По сути, это примерно тот же фокус, который США проделали с Россией, а раньше с СССР.

Страна получила циферки на счетах со многими нулями, но приобрести на них могла только то, что скажут. В случае с Украиной - тонны устаревшего оружия. И львиную долю финансовых ресурсов вынуждена хранить за рубежом, в основном в гособлигациях США.

При попытке взбрыкнуть или просто обналичить ресурсы - последует их немедленная конфискация, как с РФ, лишившейся половины ЗВР.

Но у Украины нет нефти и газа, ее экономика такого удара не выдержит.

А.Б.