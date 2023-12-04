Инвалид работает - отнимут пособие? Онлайн-конференция профсоюза "Новый труд" и В.В. Путина.

Пособие не вместо работы, а подспорье к ней!

29 ноября 2023 года завершилась наша (профсоюза «Новый труд) очень длинная совместная онлайн-конференция с Владимиром Владимировичем Путиным. Присутствовал с нами незримо, но ярко. Воплощённый в свои, прозвучавшие полгода назад, слова.

Напоминаем, наш президент во время ПМЭФ публично заявил, что «Многие социальные пособия зависят от дохода гражданина и от того, работает ли он: возможность подработки без потери или снижения выплат не предусмотрена… Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы… Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить именно подспорьем, дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой.

(источник — https://www.rbc.ru/economics/16/06/2023/648c59c89a79476b18c24219?from=copy)

Но, к сожалению, прошло уже полгода. А президентское слово никак не доползло до того, чтобы стать делом. И вот нам, профсоюзу «Новый труд», приходится помочь президентскому слову прозвучать снова.

Данный закон не внесён до сих пор.

Участники конференции заявили:

Дарья Митина (председатель Независимого Профсоюза «Новый Труд»)

«Несмотря на то, что президент говорил о необходимости этого закона ещё в июне, данный закон не внесен в парламент до сих пор. Ничего кроме заявления Минтруд не сделал, что достаточно странно, поскольку именно сейчас в Госдуме идет пакет законов о занятости.

Наш профсоюз "Новый Труд" получает большое количество обращений от родителей детей-инвалидов, инвалидов, в том числе тех, кто получил инвалидность, выполняя свой долг на специальной военной операции, а также пенсионеров, которые ждут законодательного закрепления своего права получения дополнительного дохода. Для многих из них возможность быть самозанятыми и получать дополнительный доход, не теряя социальной поддержки государства, жизненно необходима».

Мы будем готовить кампанию протеста.

Алексей Неживой (член Центрального Совета Независимого Профсоюза "Новый Труд")

«Мы сейчас объявляем о кампании в поддержку интересов соответствующих социальных групп: родители детей инвалидов, трудоспособных инвалидов и пенсионеров, людей, возвращающихся с СВО (там тоже есть льготы). Наша кампания совпадет по времени с президентской кампанией. Если правительство и парламент откажутся рассматривать этот вопрос – значит, будем собирать самозанятых и подходить к приемной президента, и в качестве наказа обращаться. Если хаос творится в парламенте – это не значит, что не надо защищать эти огромные группы людей».

Также А. Неживой рассказал об успешном примере такой кампании:

«Мы берём дольщиков Царицыно, это известный фактор - 6 тысяч человек не получили квартиры. Их обманули. Они подали иск в защиту своих детей, а потом собрались и пошли на прием к кандидату в президенты Путину. После того, как об этом стало известно, Сергей Семенович Собянин выступил в прямом эфире и пообещал, что из бюджета города будет выделено 60 млрд. на устройство ЖК Царицыно, что и было сделано. Смысл бороться за свои права – есть!»

Сергей Довгаль (член Центрального Совета Независимого Профсоюза "Новый Труд")

«Уверен, что и и другие профсоюзы, и социальные активисты, и многие разумные депутаты эту кампанию поддержат. Вести эту кампанию — прямая обязанность для всех приличных людей».

Я мать ребенка-инвалида. Я живу в страхе.

Шарапа Елена Юрьевна (мать ребенка-инвалида)

«Я воспитываю ребенка-инвалида и, естественно, общаюсь с такими же, как я. Что преобладает в наших рядах – это страх. Потому что в том законодательстве, которое сейчас есть, есть куча ходов,

что ты можешь продавать тортики и у тебя ничего не отнимут. А бывает, что человек действует в рамках закона, а потом остается без пособия. Посреднические услуги, например, ты оказывать не можешь. Среди родителей детей-инвалидов есть много квалифицированных специалистов с высшим образованием. Мы, конечно, хотели бы участвовать в жизни страны, как-то влиять на свой доход. Потому что то, что нам выплачивают, не дотягивает ни до минимальных размеров оплаты труда, ни до прожиточного минимума. А люди, которые ухаживают за взрослыми-инвалидами, вообще, получают 1200 рублей. У меня есть такой страх, что если я буду где-то работать, а у меня эти 10 тысяч отнимут,

а не факт, что моя зарплата это компенсирует. Приходится искать какие-то лазейки работать неофициально. Работать под чужими именами.»

Не решить проблему к тому времени, когда будут возвращаться люди с боевых действий – это недальновидно!

Кунцов Олег Александрович (ветеран СВО)

«Я участник народной милиции ЛНР. Ну, и в СВО был добровольцем – отряд Барс. Я прошел все перипетии: «Мы вас туда не посылали», «Мы вам ничего не должны», «Вам ничего не положено».

Вот мы касаемся сейчас темы СВО. Оттуда приходят люди с обостренным чувством справедливости и гипертрофированной гордостью. Эти люди, которые не будут просить, и на отказ они просто разворачиваются и уходят. У многих будут физические травмы. Многие будут с посттравматикой. Некоторые добровольцы пошли туда из мест лишения свободы. Работодатель, увидев такое резюме, вряд ли поставит на первое место такого сотрудника. Поэтому начнется проблема, которую мы обсуждаем – это проблема самозанятости. В Москве я прохожу все эти этапы. Я стою в центре занятости. Я хочу работать на оборонном предприятии. Я сейчас прохожу обучение. Что дальше? Посмотрим. Когда видят твой послужной список, то предпочитают лучше взять гражданского человека, который не был связан с военными действиями. Считают этих людей некоммуникабельными. Проблема эта должна решаться, как вы говорите, сейчас. Её надо решить заранее, а не по мере поступления. Не решить проблему к тому времени, когда будут возвращаться люди с боевых действий – это недальновидно!»

Никто не живёт на МРОТ! Правительство уверено!

Денис Зоммер (член Центрального Совета Независимого Профсоюза "Новый Труд")

«Всё это происходит на фоне того, что нам был озвучен минимальный размер оплаты труда в 2024 году, он составляет совершенно грандиозную цифру — 19 тыс. 242 рубля».

Дарья Митина

«На вопросы к правительству, почему размер МРОТ такой смехотворный, они всегда отвечают – мы же понимаем, что МРОТ- это условная цифра, исходя из которого рассчитываются различные социальные выплаты, и на МРОТ никто не живёт. Но мы все понимаем, что есть регионы России, в которых на ту цифру, которую правительство считает просто коэффициентом, люди умудряются жить».

Исходя из интересов Минфина и налоговой службы.

Саид Гафуров (член Центрального Совета Независимого Профсоюза "Новый Труд")

«Власть действует по принципу — после нас хоть потоп, принимает законы, исходя из интересов Минфина и Налоговой службы. А не из интересов людей».

Анатолий Баранов (член Центрального Совета Независимого Профсоюза "Новый Труд")

«Только некоторые самозанятые пополняют ПФР, а большинство же относится к своей пенсионной перспективе скептически. Почему? Ну, давайте займёмся арифметикой.

Вы уплатили за год без малого 35 тысяч рублей, вполне ощутимая сумма для трудящегося человека. А взамен вы получите 118 в месяц к пенсии - когда ещё, потом. Или 1416 рублей в год. То есть, ваши внесенные в этом году 35 тысяч вернутся к вам только через 24 года пенсионной жизни.

Я не говорю о смехотворной прибавке в сто рублей в месяц, но посмотрите хоть возраст дожития в нашей стране.

Росстат дает средний возраст дожития для 60-летних - 18,46 лет. То есть, вы за этот средний срок никак не успеваете выбрать пенсионной прибавкой даже того, что внесли. Я уже не говорю о том, во что превратятся ваши 118 рублей через четверть века. Я лишь об осмысленности участия самозанятых в пенсионной лотерее».

Мы обращаемся к Вам от имени многотысячной армии людей.

«Мы обращаемся к Вам от имени многотысячной армии людей, которые ждут разработки и принятия закона о частичной занятости, просим Вас способствовать скорейшему решению этой важной социальной задачи», - из обращений, разосланных профсоюзом лидерам всех думских фракций.

Ждём ответа.