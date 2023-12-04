На ответственном хранении

Поговорили и затихли. Путин, холодильник, Соловей... Вроде все как всегда, все живы-здоровы, и никому даже ничего не было. Вот ценник в "Пятерочке" поменять или перепостить что лишнее - это совсем другое дело, тут по всей строгости.

А тут все мировые СМИ отметились - жив или не жив? И так и не получив вообще никакого ответа, заткнулись вроде бы навсегда.

Хотя все довольно очевидно: зачем ближайшему окружению президента, где уже немало есть вполне созревших претендентов, скрывать совершенно естественную и в определенном возрасте даже обыкновенную вещь - смерть?

Я понимаю, в варианте внезапной смерти какие-то дни форы бывают необходимы, и можно и даже простительно не торопиться с оглашением печальной новости - день, два, много три...

Двойники и симулякры - это вообще из другой оперы, они встречаются и у совершенно не собирающихся помереть правителей - именно, чтоб не помереть раньше срока. Есть классический фильм Куросавы на эту тему, больше ничего и не добавить, художественное осмысление часто куда полней и насыщенней сухой аналитики.

Путин жив, а в каком-то смысле и правда живее всех живых.

Жив-то жив, а зачем? Чего может хотеть человек, у которого уже все есть, и давно? И все, чего только можно достичь - достигнуто...

Фараоны строили пирамидальные гробницы, чтобы стояли посреди пустыни и напоминали о тех, чьи имена давно забылись. И уже в Библии, которая писалась в незапамятные времена, пирамиды назывались хранилищами для зерна - уже тогда все было забыто.

Но это люди древние, с совсем другой пихологией и историческим опытом.

Могу только ответить словами Гете: "Остановись мгновенье, ты прекрасно!" Вот чего только и может желать человек, находящийся на вершине могущества. Но остановить время, причем персонально для одного великого человека, увы, невозможно и навряд ли когда станет возможным.

Чего же хотеть еще, более достижимого?

Понятно, что каждый, находящийся на вершине властной пирамиды, должен желать максимально продлить это сладостное состояние. Но как?

Выборное шапито уже приручено, общество даже уже и не ропщет, самопроизводиться в верховной должности можно неограниченное количество раз - мы это уже наблюдали с 2000 года. И еще пронаблюдаем, нет сомнения.

Но бог сделал людей смертными, всех, даже очень больших начальников. И отпущено людям совсем немного, при всех успехах современной медицины, Брежнев умер 76 лет от роду, Черненко в 74 года, Андропов вообще 70-ти лет... А ведь к их услугам была вся тогдашняя медицина. А ни один из членов "брежневского" Политбюро и до 90 лет не дожил.

Это обидно. Всю дорогу карабкаться наверх, буквально по головам и по трупам, и оказавших на вершине - свалиться с нее прямо в могильную яму, даже толком и не освоившись там, наверху...

Других мотивов, как правило, нет - только детская игра в "царя горы". Вскарабкаться и как можно дольше удержаться наверху. Все идейно вдохновленные в этой игре отсекаются на самых ранних этапах...

Нет и сейчас, а перспектива так себе - Ельцин умер в 76 лет, Примаков в 84, Горбачев в 91, и на общем фоне он долгожитель...

А хочется мафусаиловых лет, если уж нельзя насовсем.

Но все мы неизлечимо, смертельно больны, и неизбежные признаки болезни можно увидать после сорока лет, а то и раньше. Классическое исследование американских медиков, вскрывших несколько десятков тысяч солдат, погибших во Вьетнаме, обгаружили буквально у всех, у 100 процентов поражения сосудов атеросклерозом.

Многие исследователи вообще считают атеросклеротическое поражение сосудов естественной смертью всего живого - не только людей и высших животных, а вообще всех, у кого есть сердце и сосуды. Например, лососи, массово умирающие в период нереста от инсультов и инфаоктов.

Тут пока наука бессильна.

Вам могут накинуть год-два за счет лечения, в том числе операций, которые и сами по себе небезопасны - ну пусть пять лет или даже десять. Разве этого хочет эго, привыкшее повелевать судьбами мира? Умереть от разрыва крохотной бляшки в столь же крошечном сосуде сердца или мозга...

Но у людей богатых и влиятельных к началу 60-х годов прошлого века появилась надежда - крионика.

В 1956 году французский ученый Луи Рэ заставил биться сердце куриного эмбриона, спустя несколько месяцев после его пребывания в жидком азоте.

1964 год вышло первое издание книги Р. Эттингера «Перспективы бессмертия», положившее начало современной крионике. Учёный умер в своём доме в пригороде Детройта. Сразу же после смерти он был подвергнут процедуре криоконсервации и стал 106-м «пациентом» института крионики, основанного им в 1976 году.

1967 год — Крионирован первый человек — умиравший от рака легкого профессор психологии Джеймс Бедфорд, чье тело в дьюаре Galiso, откуда в конце мая 1991 года было извлечено, обследовано и перемещено в новый дьюар Alcor. Обследование не выявило следов разложения или повреждений, характерных для циклов замораживания-размораживания. До настоящего времени Бедфорд находится в Alcor...

1971 год — Анатоль Долинов и Владимир Неговский разрабатывают проект по созданию Европейской крионической корпорации, который не был реализован.

1995 год — Биолог Юрий Пичугин произвел глубокую заморозку срезов головного мозга кролика, после разморозки срезы сохранили биоэлектрическую активность.

2002 год — Рождён ребёнок, зачатый при помощи спермы, находившейся в состоянии глубокой заморозки 21 год.

2002 год — Проведено исследование, показавшее, что 80 % нейронов, отобранные во время аутопсии головного мозга пожилых людей, умерших в среднем за 2.6 часа до аутопсии, после двухнедельного хранения вне тела продемонстрировали потенциальную способность к функционированию.

2003 год — Крионирован первый россиянин...

Успехи, в общем, есть, но сказать, что они ошеломляющие или хотя бы вдохновляющие, пока нельзя.

Крионика основывается на том, что смерть мозга, теоретически, может и не быть окончательной смертью. Предполагается, что когда-нибудь в будущем достижения высокоразвитой технологии позволят каким-либо образом оживить таких людей, хранящихся при низких температурах.

"Когда-нибудь", конечно, не очень обнадеживающее слово... Но за какую соломинку не ухватится тот, в чьих руках сегодня неограниченные ресурсы и власть, а завтра все может растаять?

На территории Центральной клинической больницы (ЦКБ) планируется строительство нового здания для лечения президента Владимира Путина и других высокопоставленных чиновников, еще в 2017-м году сообщило Reuters со ссылкой на источник, работавший ранее в ЦКБ, а также источник в медицинских кругах, знакомый с деталями проекта. Информацию агентству также подтвердили два не связанных друг с другом врача, близких к администрации больницы.

Новый корпус будет рассчитан на десять пациентов и оборудован президентской и правительственной связью на тот случай, если высокопоставленным пациентам потребуется принимать экстренные решения, утверждают собеседники агентства.

Согласно документам, с которыми ознакомился Reuters, проект строительства нового корпуса оценивается в 2,9 млрд рублей без учета расходов на оборудование. По данным агентства, проект строительства КПО предусматривает стационар с палатами категории VIP, конференц-зал на 50 человек, бассейн, помещение для консилиума, столовые для пациентов и персонала, а также подземную парковку. Кроме того, на одном из этажей здания планируют обустроить две палаты площадью около 200 кв. м каждая.

Казалось бы, зачем на территории ЦКБ, вообще-то и созданной для пациентов самого высокого уровня, еще и дополнительный корпус для президента и его ближних бояр?

Я так понимаю, что только для того, чтобы никто даже относительно посторонний (чужие там вообще не ходят) вообще никогда и ничего не узнал.

Например, что в подвале стоит некоторое количество дьюаров с жидким азотом, внутри которых плавает... То, что не положено знать никому. Для всех оно купается в бассейне, разговаривает по правительственной связи и даже принимает посетителей из числа особо приближенных.

Проблема в том, что пока что технологически можно заморозить тело и сохранять его непоределенно долго, но вот возвращать его к жизни и затем снова отправлять на длительное хранение - пока нельзя. Пока это билет в один конец. В будущее, которое может и не наступить, но не надо о грустном...

Формально никто даже и не умер. Тело продолжает жить, верней, находиться между жизнью и смертью. В ожидании лучших времен. На ответственном хранении.