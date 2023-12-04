Европейская комиссия (ЕК) намерена представить официальный план, касающийся использования доходов от инвестирования замороженных российских активов, до запланированного на декабрь саммита организации.

Соответствующее предложение может быть обнародовано уже 12 декабря.

В конгрессе США уже поддержали законопроект о передаче Киеву активов России.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах регионального содружества в ближайшее время представить план использования налога на прибыль с заблокированных активов РФ. Согласно информации агентства, речь идет об использовании данных средств для помощи Украине.

С февраля 2022 года по июль 2023-го Киев в полтора раза нарастил вложения в американские гособлигации. Согласно данным министерства финансов США, сумма увеличилась на 7,6 миллиарда долларов. Сейчас у Украины в портфеле 21,4 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах, остальные находятся в краткосрочных.

То есть Киев не тратит деньги на неотложные нужды, а закупает ьамериканские гособлигации.

При этом за указанный период США отправили Киеву свыше 75 миллиардов долларов, из которых больше половины ушло на вооружение, естественно, американское.

Сейчас дефицит в бюджете Украины составляет более 40 миллиардов долларов. Также растет и госдолг, который уже составляет 136,35 миллиарда долларов.

Так получается, что российские деньги, благородно украденные вроде бы для Украины, окажутся в американских и европейских кошельках.

Я уже не говорю о том, что конфискованные средства - это деньги не Путина, не правительства, а деньги российского народа. Который имеет право потребовать свое назад...

А.Б.