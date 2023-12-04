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Московский листок

Еврокомиссия готовит план ограбления России

Опубликовано 04.12.2023 в разделе комментариев 0

украина европа война киев
Еврокомиссия готовит план ограбления России

Европейская комиссия (ЕК) намерена представить официальный план, касающийся использования доходов от инвестирования замороженных российских активов, до запланированного на декабрь саммита организации.

Соответствующее предложение может быть обнародовано уже 12 декабря.

В конгрессе США уже поддержали законопроект о передаче Киеву активов России.

В конце ноября Bloomberg сообщил о планах регионального содружества в ближайшее время представить план использования налога на прибыль с заблокированных активов РФ. Согласно информации агентства, речь идет об использовании данных средств для помощи Украине.

С февраля 2022 года по июль 2023-го Киев в полтора раза нарастил вложения в американские гособлигации. Согласно данным министерства финансов США, сумма увеличилась на 7,6 миллиарда долларов. Сейчас у Украины в портфеле 21,4 миллиарда долларов в долгосрочных бумагах, остальные находятся в краткосрочных.

То есть Киев не тратит деньги на неотложные нужды, а закупает ьамериканские гособлигации.

При этом за указанный период США отправили Киеву свыше 75 миллиардов долларов, из которых больше половины ушло на вооружение, естественно, американское.

Сейчас дефицит в бюджете Украины составляет более 40 миллиардов долларов. Также растет и госдолг, который уже составляет 136,35 миллиарда долларов.

Так получается, что российские деньги, благородно украденные вроде бы для Украины, окажутся в американских и европейских кошельках.

Я уже не говорю о том, что конфискованные средства - это деньги не Путина, не правительства, а деньги российского народа. Который имеет право потребовать свое назад...

А.Б.



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