Израиль как в старые добрые времена займется терроризмом

Израиль ликвидирует всех членов палестинского движения ХАМАС по всему миру, сообщает Times of Israel со ссылкой на главу израильской службы общей безопасности Ронена Бара.

По его словам, такую задачу поставило правительство.

«И мы намерены это сделать. Всех и везде - в секторе Газа, на Западном берегу, в Ливане, в Турции и в Катаре», - указал он.

Данная цель будет достигнута, даже если на ее выполнение понадобится несколько лет.

То есть как и в прошлые времена, правительство Израиля санкционирует внесудебные расправы над своими противниками на территории третьих стран.

И объясните мне, чем израильские террористы лучше, чем палестинские?

А.Б.