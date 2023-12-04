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Московский листок

В России предрекли снижение ВВП на 2 процента из-за нехватки кадров

Опубликовано 04.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
В России предрекли снижение ВВП на 2 процента из-за нехватки кадров

Валовой внутренний продукт (ВВП) России будет снижаться на 1-2 процента в год из-за нехватки кадров. Такой прогноз дали аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры».

Они полагают, что дефицит составит порядка 2-4 млн человек.

Наибольшая нехватка ожидается среди работников со средним специальным образованием — от 1,1 до 2,2 миллиона человек. Кроме того, не будет хватать от 700 тысяч до 1,4 миллиона специалистов с высшим образованием.

Эксперты считают, что тяжелее всего придется обрабатывающей промышленности (0,8-1,1 миллиона человек), логистике (300–500 тысяч) и торговле (300–500 тысяч).

Два и даже четыре миллиона человек для страны с населением в 145 миллионов - это несерьезная проблема. Тем более, что кадровый резерв для этого есть, причем очень квалифицированный - это "молодые" пенсионеры.

Но дискриминационные правила, лишающие пенсионера всех прибавок к пенсии, если он начнет получать легальные деньги, выводят эти миллионы специалистов с рынка труда.

В советские время этой проблемы не было - на пенсионные надбавки никто не покушался, только работай! Ну и результат был, до которого за 30 лет свободы и демократии нам как до Парижа раком!

 А.Б.



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