Сокуров закончил карьеру

«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.

Режиссер, говоря о своем решении, отметил, что ему некуда деваться. Его последний фильм, «Сказка», в котором Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире, не получил прокатное удостоверение в России.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал кинорежиссер.

Не волнуйтесь, Александр, "они" уедут, причем легко, без моральных терзаний. Как только здесь начнет припекать, сразу и уедут. Как Чубайс. Помните Чубайса?

А.Б.