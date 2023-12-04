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Московский листок

Сокуров закончил карьеру

Опубликовано 04.12.2023 в разделе комментариев 1

Сокуров закончил карьеру

«Теперь мне нельзя будет снимать и показывать кино в России. Моя профессиональная карьера, как мне кажется, из-за данного запрета, отказа в прокате завершилась», —заявил Александр Сокуров.

Режиссер, говоря о своем решении, отметил, что ему некуда деваться. Его последний фильм, «Сказка», в котором Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини встречаются в загробном мире, не получил прокатное удостоверение в России.

«Ну, а куда мне деваться сейчас? Что мне делать? Я русский человек, у меня российский паспорт. Почему я должен за рубежом реализовываться? Почему я должен уехать, а не они?» — сказал кинорежиссер.

Не волнуйтесь, Александр, "они" уедут, причем легко, без моральных терзаний. Как только здесь начнет припекать, сразу и уедут. Как Чубайс. Помните Чубайса?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Вообще...
Тов. Тамсямский написал 04.12.2023 11:46
Ему давно нужно было заявить об уходе из большого секса
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