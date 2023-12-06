Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Оборонный завод продан. Протестовать запретили

Опубликовано 06.12.2023 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
Оборонный завод продан. Протестовать запретили

04 декабря 2023 года завершились торги. Оборонный завод имени Дзержинского был продан фирме АО "Научно-производственное объединение "Курганприбор". Отметим, что ЗиД – это оборонный завод, одновременно работающий в трёхсменном режиме, и находящийся в состоянии банкротства (как такое чудо возможно – вопрос не к автору материала, а к рыночной экономике).

Особо отметим, что ЗиД продают уже не первый раз. Первым покупателем была крайне мутная фирма-однодневка, на который было просто написано неоновыми буквами - «сносим под застройку». https://dzen.ru/a/ZSagd5vGe2SJnd47

Произошедшее (кстати, фирма, купившая оборонный завод была ещё и связана с неким Гозманом, прославленным в качестве иноагента) вызвало большой скандал. Акции протеста. Суд. В итоге сделка была отменена. На суде прокуратура сначала говорила об изъятии ЗиДа в пользу государства, но потом почему-то данное требование было отменено.

Новый покупатель, по имеющимся в открытом доступе данным, действительно, является реальным предприятием, реально связанным с ВПК. Однако это ещё не повод полностью терять бдительность, потому что мутные схемы с участием реальных предприятий, в нашем отечестве тоже, увы, бывают. А исчезло ли желание пермских властей застроить район ЗиДа нам неизвестно (напоминаем, в декабре 2022 года пермскими властями были внесены изменения в генплан и ПЗЗ Перми, разрешающие жилую и коммерческую застройку территории завода имени Дзержинского. Данные планы всплыли во время суда).

А ещё в Перми запретили протестовать (30 ноября 2023 г). А именно - внесены изменения в региональный закон об уведомлении проведения публичных мероприятий и их проведения. Теперь серию одиночных пикетов, в которых принимали участие разные люди поочередно, приравняют к массовому мероприятию. https://www.perm.kp.ru/online/news/5568448/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Ветераны оборонного завода им. Дзержинского (ЗиД) и активные пермяки больше не смогут выходить с патриотическими плакатами, сменяя друг друга. Запрещено!

Единороссы, пользуясь своим численным перевесом, протолкнули ужесточение правил одиночных пикетов. Они не хотят видеть несогласных при продаже и застройке оборонных заводов.

Как страусы - не видно протестных акций, значит, народ доволен жизнью. Глупцы. Вот так п… и может подкрасться незаметно», - комментируют происходящее участники кампании в защиту ЗиДа.(источник https://vk.com/id58313290?w=wall58313290_11363%2Fall)

Отметим, что лидер «самой патриотической партии Перми» принявшей (несмотря на протесты КПРФ) данные изменения в закон, является по совместительству одним из лиц, виновных в разграблении оборонного предприятия.

Верховный суд даже арестовывал его имущество по делу о банкротстве завода имени Дзержинского. (https://ura.news/news/1052416663)

Впрочем, в отличии от более мелких фигурантов этой истории (Шинкевича, Бронникова, Лысова и Васильева) Борисовец под уголовное преследование не попал. Не боярское это дело – представать обвиняемым перед Фемидой. А вот недовольным своими подвигами рот затыкать – дело вполне боярское!



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Академика посадили в психушку
Академика посадили в психушку
01.12.2023
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
30.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Собянин увеличил барьер для работы пенсионеров (0)
Жизни рабочих ничего не угрожает, кроме начальства (0)
Британия расширила санкции на все подряд (0)
Алё, у нас обосран подъезд! (0)
Оборонный завод продан. Протестовать запретили (0)
Сокуров закончил карьеру (8)
В России предрекли снижение ВВП на 2 процента из-за нехватки кадров (6)
Израиль как в старые добрые времена займется терроризмом (8)
Еврокомиссия готовит план ограбления России (17)
На ответственном хранении (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss