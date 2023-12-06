Оборонный завод продан. Протестовать запретили

04 декабря 2023 года завершились торги. Оборонный завод имени Дзержинского был продан фирме АО "Научно-производственное объединение "Курганприбор". Отметим, что ЗиД – это оборонный завод, одновременно работающий в трёхсменном режиме, и находящийся в состоянии банкротства (как такое чудо возможно – вопрос не к автору материала, а к рыночной экономике).

Особо отметим, что ЗиД продают уже не первый раз. Первым покупателем была крайне мутная фирма-однодневка, на который было просто написано неоновыми буквами - «сносим под застройку». https://dzen.ru/a/ZSagd5vGe2SJnd47

Произошедшее (кстати, фирма, купившая оборонный завод была ещё и связана с неким Гозманом, прославленным в качестве иноагента) вызвало большой скандал. Акции протеста. Суд. В итоге сделка была отменена. На суде прокуратура сначала говорила об изъятии ЗиДа в пользу государства, но потом почему-то данное требование было отменено.

Новый покупатель, по имеющимся в открытом доступе данным, действительно, является реальным предприятием, реально связанным с ВПК. Однако это ещё не повод полностью терять бдительность, потому что мутные схемы с участием реальных предприятий, в нашем отечестве тоже, увы, бывают. А исчезло ли желание пермских властей застроить район ЗиДа нам неизвестно (напоминаем, в декабре 2022 года пермскими властями были внесены изменения в генплан и ПЗЗ Перми, разрешающие жилую и коммерческую застройку территории завода имени Дзержинского. Данные планы всплыли во время суда).

А ещё в Перми запретили протестовать (30 ноября 2023 г). А именно - внесены изменения в региональный закон об уведомлении проведения публичных мероприятий и их проведения. Теперь серию одиночных пикетов, в которых принимали участие разные люди поочередно, приравняют к массовому мероприятию. https://www.perm.kp.ru/online/news/5568448/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

«Ветераны оборонного завода им. Дзержинского (ЗиД) и активные пермяки больше не смогут выходить с патриотическими плакатами, сменяя друг друга. Запрещено!

Единороссы, пользуясь своим численным перевесом, протолкнули ужесточение правил одиночных пикетов. Они не хотят видеть несогласных при продаже и застройке оборонных заводов.

Как страусы - не видно протестных акций, значит, народ доволен жизнью. Глупцы. Вот так п… и может подкрасться незаметно», - комментируют происходящее участники кампании в защиту ЗиДа.(источник https://vk.com/id58313290?w=wall58313290_11363%2Fall)

Отметим, что лидер «самой патриотической партии Перми» принявшей (несмотря на протесты КПРФ) данные изменения в закон, является по совместительству одним из лиц, виновных в разграблении оборонного предприятия.

Верховный суд даже арестовывал его имущество по делу о банкротстве завода имени Дзержинского. (https://ura.news/news/1052416663)

Впрочем, в отличии от более мелких фигурантов этой истории (Шинкевича, Бронникова, Лысова и Васильева) Борисовец под уголовное преследование не попал. Не боярское это дело – представать обвиняемым перед Фемидой. А вот недовольным своими подвигами рот затыкать – дело вполне боярское!