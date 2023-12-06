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Московский листок

Алё, у нас обосран подъезд!

Опубликовано 06.12.2023 автором в разделе комментариев 0

москва собянин мэр
Алё, у нас обосран подъезд!

Не могу смотреть, как родной Басманный район превращается в непригодный для жизни - любимый, родной райончик, самый комфортный в Москве! Что за херня творится??

 

В последние годы из квартальчика вокруг метро исчез практически весь съедобный и доступный общепит, пожрать за вменяемые деньги просто негде. Около метро много лет была лучшая, просто лучшая в Москве пельменная - в неё ломился весь район. Вкуснейшие были пельмени по более чем божеским ценам - помимо обычных, были пельмени с олениной, креветками и пр. красотой. И вдруг хуяк! - какая-то сука закрывает культовое место, теперь на её месте тошнотворная рыгаловка. Только не надо мне рассказывать, что они, мол, прогорели, не справились с ковидом и пр. херню - заведение процветало, там сесть было невозможно. Сейчас в рыгаловке ни одной живой души. Кто это?? С чего бы это?? Нахуя это??

 

В двух шагах от метро была шикарная итальянская пастория - пиццерия, вкуснющая и разнообразнейшая была паста, в Италии такой не ела. Паслась там вся Бауманская. И опять какая-то сука щёлкнула пальцами, и культовое место приказало долго жить. Скажете, кому-то приглянулось ходовое место около метро? Да хер там! Лавка закрыта, света нет, "сдаётся в аренду". То есть даже арендатор до сих пор не нашёлся, а пиццу-пасту выпиздили в никуда. Куда, куда вы удалились??

 

Да, открылась Гурманика, но это не назовёшь дешёвой едой. Кто у нас за распределение площадей отвечает?? Департамент потребительского рынка правительства Москвы?? А ты не охренел ли, департамент??

 

А сегодня меня вообще чуть кондратий не обнял - пошла в книжный (единственный, блять, книжный на Бауманской, прекрасный был книжный, и книги, и канцелярка, и подарки, всё это можно было купить в двух шагах от метро). Прихожу - света нет, дверь закрыта, висит верёвочное заграждение. Где??? - спрашиваю. А мне: переехали в Балашиху, мол. В Балашиху, твою мать!!! А что здесь будет?? - спрашиваю. А мне - продовольственный магазин, ага.

 

ЕДИНСТВЕННЫЙ книжный выжили, и теперь там будет очередной 456-й комок со жратвой. А что ещё нужно Богоизбранному народу?? Только жрать да срать, и таблеток от поноса побольше - аптек здесь тоже на каждом шагу, через каждый метр по три. А книжного теперь нет. Кто это, блять, придумал???

 

Кстати, насчёт посрать и поноса. В родной подъезд уже неделю (!!!) невозможно зайти - обдристан жидким поносом в три слоя. Причём понос, сука, в минус 10 градусов не замерзает, воняет так, что мама не горюй. То есть, подъезд не убирался минимум неделю (при всеми проклятом Лужкове подъезды мыли через день). Кстати, дворы при Лужкове тоже чистили, лёд скалывали, снег откидывали, каждый утро, помню, просыпаешься в пять часов от скребков, сегодня сугробы с тебя ростом, ледышки на голову падают, всем похер). Звонишь в управляющую компанию ("Экологический фактор") - алё, у нас обосран подъезд! А тебе - звоните в "Жилищник". Звонишь в "Жилищник" - алё, у нас обосран подъезд!!! А тебе - а мы тут при чём? Вы нам деньги не платите, вы управляющей компании платите, ей и звоните. А ты им - да я им звонила, это они к вам посылают! А тебе - ну, и вы их пошлите.... куда-нибудь.

 

А может, не звонить, а напиться слабительного и пойти обосрать приёмную "Экологического фактора"? Ну если по-другому, сука, не понимают. Навалить большую кучу у кабинета директора, чем не перформанс???

 

Мой район, ты куда???.....

 



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