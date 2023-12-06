Жизни рабочих ничего не угрожает, кроме начальства

Жизни и здоровью строителей нового терминала аэропорта в городе Елизово, которые были госпитализированы с отравлением, ничего не угрожает. Пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей, сообщили в министерстве здравоохранения Камчатского края.

Напомним, что с признаками отравления к медикам обратились больше 40 человек. Все они питались в кафе на территории стройки.

"Сейчас проводим дальнейшую диагностику по диагнозу, но предварительно информация подтверждается, что это острый гастроэнтерит. Состояние пациентов средней тяжести и легкой степени тяжести", - рассказал замминистра здравоохранения региона Олег Мельников.

Отлично! Но гастроэнтерит - это не диагноз, а синдром. По-русски можно сказать: "Обосрались и проблевались!" Но причиной это быть не может, это следствие пищевой токсиконфекции. По идее медикам не мешало бы выяснить, какой? Чтобы точно назначить лечение и предупредить распространение.

А можно этого и не делать - сказать какое-нибудь умное слово и дать всем левомицетина, авось полегчает...

А.Б.