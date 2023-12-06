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Московский листок

Собянин увеличил барьер для работы пенсионеров

Опубликовано 06.12.2023 в разделе комментариев 0

правительство пенсионеры
Собянин увеличил барьер для работы пенсионеров

"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц", сообщил Собянин.

Не сообщил он, что это касается только неработающих пенсионеров, то есть тех, кто и правда намерен прожить на 25 тысяч в Москве. Или кому не надо работать.

Я вот не понимаю, чем они гордятся? Тем, что платят надбавку за то, что люди отказываются зарабатывать себе на жизнь? Или не могут?

Одновременно ноют о том, что им не хватает рабочих рук на украденных у народа заводах - и бьют про этим же рукам, когда ими же хотят работать?

Я понимаю, что завод сегодня не средситво производства, а актив для сделок с ценными бумагами.

Заквод можно закончервировать под будущую продажу, в конце концов, можно продать землю, когда все, что на ней построено, развалится.

Но людей-то не закончервируешь! И земли под ними всего два квадратных метра...



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