Собянин увеличил барьер для работы пенсионеров

"С 1 января 2024 года минимальный размер пенсии с городской доплатой будет увеличен до 24 500 рублей в месяц", сообщил Собянин.

Не сообщил он, что это касается только неработающих пенсионеров, то есть тех, кто и правда намерен прожить на 25 тысяч в Москве. Или кому не надо работать.

Я вот не понимаю, чем они гордятся? Тем, что платят надбавку за то, что люди отказываются зарабатывать себе на жизнь? Или не могут?

Одновременно ноют о том, что им не хватает рабочих рук на украденных у народа заводах - и бьют про этим же рукам, когда ими же хотят работать?

Я понимаю, что завод сегодня не средситво производства, а актив для сделок с ценными бумагами.

Заквод можно закончервировать под будущую продажу, в конце концов, можно продать землю, когда все, что на ней построено, развалится.

Но людей-то не закончервируешь! И земли под ними всего два квадратных метра...