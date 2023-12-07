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Московский листок

Белый дом фактически объявил России войну

Опубликовано 07.12.2023 в разделе комментариев 3

украина сша война киев
Белый дом фактически объявил России войну

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.

Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, Вашингтон считает крайне вероятным столкновение американских и российских военных в случае победы РФ в конфликте на Украине.

«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», — заявил официальный преставитель Белого дома.

Тут и комментировать нечего. То, что еще вчера казалось малореальным, сегодня уже почти стопроцентная перспектива - ядерная война между США и РФ.

Все это не снимает ответственности с Кремля, свою часть пути к Апокалипсису он прошел сам, и весьма бодро. Но на Америку Путин все-таки не нападал и даже не пытался.

А сегодня превентивный ядерный удар по стратегическим целям в США будет выглядеть вполне оправданно. Со всеми вытекающими последствиями.

Жалко, я только-только ремонт сделал...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 3
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Что россия это ПУТИН
А также знаю написал 07.12.2023 10:21
Так кто объявил ему войну, трамп или байден?
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Re:Головне
Tess написал 07.12.2023 10:20
Хай москалi всираються до нестями. Кацапское стреляющее ржавое железо никого не пугает. А загальна кiлькicть гарматного кацапського м'яса трохi перебiльшена. Взагалi кацапiв тiлькi 80 мiльонiв, а не 140.
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(без названия)
Алеко 1 написал 07.12.2023 10:14
Когда Ирак в 1990 году захватил Кувейт - США быстро напомнили Саддаму, что так делать нехорошо. А чем Путло отличается от Саддама? Масштабами страны правления и наличием ядерного оружия. Но то что плешивый заслужил судьбу Саддама - это факт.
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