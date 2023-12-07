Белый дом фактически объявил России войну

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что американские военные вмешаются, если Россия добьётся победы в конфликте на Украине.
Такое заявление Кирби сделал во время брифинга. По его словам, Вашингтон считает крайне вероятным столкновение американских и российских военных в случае победы РФ в конфликте на Украине.
«Американские военные очень вероятно должны будут вовлечься, если Путин одержит стратегическую победу на Украине», — заявил официальный преставитель Белого дома.
Тут и комментировать нечего. То, что еще вчера казалось малореальным, сегодня уже почти стопроцентная перспектива - ядерная война между США и РФ.
Все это не снимает ответственности с Кремля, свою часть пути к Апокалипсису он прошел сам, и весьма бодро. Но на Америку Путин все-таки не нападал и даже не пытался.
А сегодня превентивный ядерный удар по стратегическим целям в США будет выглядеть вполне оправданно. Со всеми вытекающими последствиями.
Жалко, я только-только ремонт сделал...
А.Б.
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А также знаю написал 07.12.2023 10:21
Tess написал 07.12.2023 10:20
Алеко 1 написал 07.12.2023 10:14