Вчера вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Киву. От полученных ранений он скончался на месте.

Киллер, ясное дело, не задержан.

Кива был довольно мутным малым, в 2014-15 года воевал на Донбассе в составе "Правого сектора", в Верховной раде сначала занимал крайне правую позицию, потом что-то изменилось, и депутат сбежал в Россию, где попросил политического убежища и гражданства.

В последние пару недель сделал несколько разоблачительных заявлений об украинской власти, обвинив прямо в организации наркоторговли и организованной проституции. В наркоторговле обвинил в первую очередь главу ГУР Буданова, а в сутенерстве мэра Киева Кличко.

Но новостью это особо не является, и убили скорей всего не за что-то, а почему-то... Представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность спецслужбы к убийству политика.

В тот же день украинские спецслужбы взорвали бывшего депутата Верховного Совета ЛНР, коммуниста Олега Попова. Тут ясно, за что.

Но вызывает вопросы методика.

Организация террористических актов - это прямое наследование идей Степана Бандеры, чья идеология является официальной на сегодняшней Украине. И здесь украинские власти как раз-таки ведут себя очень последовательно - взрывают и стреляют всех подряд, на поток.

А условный Запад, заваливая Киев деньгами, финансирует терроризм в чистом виде - никто не организует никаких шпионско-диверсионных сетей, просто нанимают исполнителей на месте - специалистов по убийствам в России сейчас навалом.

При этом преступления практически нераскрываемые - убийцу и его жертву ничто не связывает, он получает заказ анонимно и даже деньги поступают на счет за рубежом. Он даже не иноагент. Если не попался на месте преступления, то и дальше не попадется. Даже деньги остаются там, на Западе... То есть можно говорить о прямом финансировании терроризма западными правительствами.

А.Б.