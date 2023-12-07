Запад продолжает финансировать теракты в России

Вчера вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево Одинцовского городского округа неизвестный выстрелил в экс-депутата Верховной рады Киву. От полученных ранений он скончался на месте.
Киллер, ясное дело, не задержан.
Кива был довольно мутным малым, в 2014-15 года воевал на Донбассе в составе "Правого сектора", в Верховной раде сначала занимал крайне правую позицию, потом что-то изменилось, и депутат сбежал в Россию, где попросил политического убежища и гражданства.
В последние пару недель сделал несколько разоблачительных заявлений об украинской власти, обвинив прямо в организации наркоторговли и организованной проституции. В наркоторговле обвинил в первую очередь главу ГУР Буданова, а в сутенерстве мэра Киева Кличко.
Но новостью это особо не является, и убили скорей всего не за что-то, а почему-то... Представитель ГУР Андрей Юсов признал причастность спецслужбы к убийству политика.
В тот же день украинские спецслужбы взорвали бывшего депутата Верховного Совета ЛНР, коммуниста Олега Попова. Тут ясно, за что.
Но вызывает вопросы методика.
Организация террористических актов - это прямое наследование идей Степана Бандеры, чья идеология является официальной на сегодняшней Украине. И здесь украинские власти как раз-таки ведут себя очень последовательно - взрывают и стреляют всех подряд, на поток.
А условный Запад, заваливая Киев деньгами, финансирует терроризм в чистом виде - никто не организует никаких шпионско-диверсионных сетей, просто нанимают исполнителей на месте - специалистов по убийствам в России сейчас навалом.
При этом преступления практически нераскрываемые - убийцу и его жертву ничто не связывает, он получает заказ анонимно и даже деньги поступают на счет за рубежом. Он даже не иноагент. Если не попался на месте преступления, то и дальше не попадется. Даже деньги остаются там, на Западе... То есть можно говорить о прямом финансировании терроризма западными правительствами.
А.Б.
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Rai написал 07.12.2023 12:10
https://putinism.wordpress.com/2021/02/18/bombist/