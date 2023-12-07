Один из польских министров, передвигаясь по Украине в марте 2022 года, столкнулся с британским спецназом, пишет издание Declassified UK со ссылкой на журналиста Збигнева Парафьяновича.

Как отмечает британское издание, польский журналист Парафьянович имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и политическим инсайдам.

Польский чиновник в марте 2022 года передвигался "по серой зоне" между Киевом и Житомиром, когда он прошел последний украинский блокпост, после которого, по словам солдат ВСУ, он мог продолжить путь только "на свой страх и риск", пишет журналист.

"И кого же мы встретили следующими? Украинских солдат и… британский спецназ. В униформе. С оружием. Они передвигались с украинцами на грузовиках и внедорожниках с артиллерийскими радарами", — цитирует министра Парафьянович.

Журналист добавил, что его собеседник также упомянул польских спецназовцев, которые, присутствовали на Украине с самого начала конфликта.

Неожиданности никакой нет, но источник важен. Весьма авторитетный источник.

Не следует ли из этого как минимум нота российского МИДа в адрес Британии и Польши об использовании кадровых армейских формирований с оружием в конфликте с российской армией?

По большому счету это повод к войне, если кто-то не до конца понял. Это не наемники, которые действуют на свой страх и риск. Это кадровые военные, которые действуют от лица государства.

А.Б.