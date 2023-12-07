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Московский листок

Снегопад уничтожил комфорт в столице

Опубликовано 07.12.2023 в разделе комментариев 1

москва снег
Снегопад уничтожил комфорт в столице

Бороться с последствиями самого большого за 40 лет снегопада помешал последовавший за ним самый большой снегопад за 70 лет, при этом себестоимость работ вышла на самый большой уровень за 20 лет, а мэр города сейчас самый лучший за 15 лет.

Это сообщает популярный телеграм-канал, называть который следует с титулатурой иноагента, но я путаюсь, поэтому не буду.

Я про снег.

Куда-то пропали все дворники, которых раньше было как на фонтане "Дружба народов" на ВДНХ. То ли переквалифицировались в курьеры Яндекса, то ли вовсе не приехали из своих теплых республик - кушают хурму и бешбармак, а мы тут в снегу по самое по это место...

Может, нападем на кого неожиданно, возьмем миллион пленных и отправим чистить снег в Черемушки?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Ursus написал 07.12.2023 11:53
Вот и чудесно. Сейчас в масквабаде нет дворников. Скоро у кацапов не будет электриков, лекарей, паталогоанатомов и даже гробовщиков. А потом замерзнут вода и гoвнo в трубах. А через некоторое время на красной площади вырастут ольха, осины и березки.
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