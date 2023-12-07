Снегопад уничтожил комфорт в столице

Бороться с последствиями самого большого за 40 лет снегопада помешал последовавший за ним самый большой снегопад за 70 лет, при этом себестоимость работ вышла на самый большой уровень за 20 лет, а мэр города сейчас самый лучший за 15 лет.

Это сообщает популярный телеграм-канал, называть который следует с титулатурой иноагента, но я путаюсь, поэтому не буду.

Я про снег.

Куда-то пропали все дворники, которых раньше было как на фонтане "Дружба народов" на ВДНХ. То ли переквалифицировались в курьеры Яндекса, то ли вовсе не приехали из своих теплых республик - кушают хурму и бешбармак, а мы тут в снегу по самое по это место...

Может, нападем на кого неожиданно, возьмем миллион пленных и отправим чистить снег в Черемушки?

А.Б.