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Московский листок

Новогодний стол будет дороже и бедней

Опубликовано 08.12.2023 в разделе комментариев 1

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Новогодний стол будет дороже и бедней

Средняя сумма расходов граждан РФ на покупку продуктов для празднования Нового года составляет 5115 рублей. Данное значение на 12% превышает уровень прошлого года, сообщает РИА Новости.

Пятерка - это что-то совсем немного. Для расчета аналитики взяли корзину продуктов, которая включает в себя мандарины, бананы, яблоки, картофель, свеклу, маринованные огурцы, зеленый горошек, сельдь, шпроты, свиную ногу, куриное филе, крабовые палочки, копченую колбасу, яйца, сыр, майонез, хрен, торт, конфеты, бутылку алкоголя.

То есть никаких ананасов, осетрины и лосося, икры, даже красной и "шампанское", надо понимать, самое дешевое - если кому-то вообще оно нужно, а не водка... Но что такое одна бутылка на всю новогоднюю ночь?

И все равно в Москве даже такой "спартанский" набор радостей обойдется дороже - 6109 рублей (+11% к прошлому году), в Санкт-Петербурге — 5623 рубля (+14%).

Но это цифры средние, у кого-то на столе будет и шампанское "Вдова Клико" или "Дом Периньон", то есть без кавычек, и икра зернистая черная - но там какие "пятерки", если только в долларах, и то маловато будет. А значит, у кого-то будет...

С наступающим, в общем.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Новогодний стол будет дороже и бедней
Путиноид написал 08.12.2023 10:50
Не надо фантазий,вы плохо знаете русский народ,да и российский, в целом, тоже.Все будет пучком и морды в салате.:D
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