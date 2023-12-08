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Московский листок

США нарастили закупки российского урана втрое

Опубликовано 08.12.2023 в разделе комментариев 0

война атомная бомба
США нарастили закупки российского урана втрое

США в октябре нарастили закупки российского урана втрое — до 43,25 тонны, следует из расчетов РИА Новости по данным американской статистики.

Такие объемы ресурса обошлись Штатам в 62,8 миллиона долларов. Это стало крупнейшей американской закупкой с июня 2023 года, а Россия оказалась вторым главным поставщиком ядерного топлива в страну.

В целом США приобрели почти 176 тонн урана на 300 миллионов долларов, а основным поставщиком выступила Британия, которая продала в октябре 98,3 тонны Штатам на 177,4 миллиона долларов, хотя еще в предыдущем месяце поставок вовсе не было.

Американские компании также возобновили импорт урана из Китая после перерыва в семь месяцев, закупив 25,4 тонны китайского топлива на 43,4 миллиона долларов. В то же время Нидерланды сократили поставки всемеро — до 8,9 тонны на 13,8 миллиона долларов.

Хм! Только вчера Блинкен заявил, что США готовы начать войну с Россией. А мы продолжаем поставлять уран не просто стратегическому противнику, а фактически вооружаем его для нанесения по нам смертельного удара.

Белый дом фактически объявил России войну

Ну и по мелочи - компания "Вестингауз" выдавливает нас из поставок топливных загрузок на Украину и другие страны, а мы им помогаем - давайте еще!

Может, сразу им ядерные боеголовки поставлять?

 А.Б.



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