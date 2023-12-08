Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия

Опубликовано 08.12.2023 в разделе комментариев 3

путин выборы кремль
Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Глава ЦИК Памфилова уточнила, что уже сегодня будет рассмотрен проект постановления о голосовании в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Совет Федерации принял постановление о проведении выборов единогласно. «За» проголосовали 162 сенатора.

Вообще все единогласно на этот раз. Я даже не знаю, выдвинется ли кто против Путина? Или как на выборах Лужкова, кандидат номер два будет агитировать за главного кандидата?

По крайней мере, с мест приходят сообщения о задаржаниях местных оппозиционеров, в вину которым ставится именно агитация против президента. Нельзя! Нехорошо, обстановка сложная...

Уже сейчас 78% россиян заявили, что готовы принять участие в выборах президента РФ, 84% считают выборы президента важными для себя лично, поделился результатами опроса руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Так может, по требованию трудящихся и в бюллетене оставить только две графы: "поддерживаю" и "горячо поддерживаю"?

Я, кстати, тоже выставил опрос перед началом выпуска: "Хотели бы вы, чтобы Путин пошел на очередной президентский срок?"

Пока почему-то 78 процентов не хотят... Отщепенцы какие-то, все страна, понимаешь, в едином порыве... Даже Навальный с зоны пишет - надо прийти и проголосовать!

Правда, он пишет, что надо проголосовать против, но как это, если все за? Даже те, кто в бюллетене...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 3
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Re: Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия
обычная погрешность написал 08.12.2023 12:04
Когда человек идет и убивает своего личного врага, который сделал ему
большое зло - законы и культура государства считают это "преступлением",
"грехом" и так далее.
.
Но когда к тебе приходит какое-то ***** из военкомата, которое ты первый
раз видишь, и приказывает идти и убивать каких-то чужих людей, которых
ты совсем не знаешь - это считается доблестью, правильным и одобряемым
поступком.
.
Почему никто не видит в этом явного маразма?
Люди совсем не дружат с логикой. Или это уже не люди, а рабы? или зомбычье? или быдлодроиды с прошивкой из ТВ?
Ответить
в тюрьме не бывает выборов!
в тюрьме хозяин садист в погонах САМ решает написал 08.12.2023 11:59
кого убить а кого запытать до смерти. в тюрьме под названием мордористан - пахан в выборы играет с рабами опущенными, на них срут и ссут в рот, и они могут только мычать и молчать.
.
скорей бы война что бы УБИВАТЬ ПСОВ САДИСТОВ!
Ответить
Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия
Путиноид написал 08.12.2023 11:49
Так оно и есть,а 20% протестных, голосующих за других кандидатов, есть и будут,обычная погрешность в Российской Федерации.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Академика посадили в психушку
Академика посадили в психушку
01.12.2023
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
30.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
С Нового года будут штрафовать по-новому (2)
Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия (3)
США нарастили закупки российского урана втрое (0)
Новогодний стол будет дороже и бедней (2)
Снегопад уничтожил комфорт в столице (7)
Спецназы стран НАТО открыто воюют на Украине (10)
Запад продолжает финансировать теракты в России (15)
Белый дом фактически объявил России войну (54)
В Латвии убит депутат-нацист: трагедия, которой могло не случиться (40)
Собянин увеличил барьер для работы пенсионеров (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss