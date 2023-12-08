Выборы пройдут в обстановке единства и единомыслия

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Глава ЦИК Памфилова уточнила, что уже сегодня будет рассмотрен проект постановления о голосовании в течение трех дней — с 15 по 17 марта.

Совет Федерации принял постановление о проведении выборов единогласно. «За» проголосовали 162 сенатора.

Вообще все единогласно на этот раз. Я даже не знаю, выдвинется ли кто против Путина? Или как на выборах Лужкова, кандидат номер два будет агитировать за главного кандидата?

По крайней мере, с мест приходят сообщения о задаржаниях местных оппозиционеров, в вину которым ставится именно агитация против президента. Нельзя! Нехорошо, обстановка сложная...

Уже сейчас 78% россиян заявили, что готовы принять участие в выборах президента РФ, 84% считают выборы президента важными для себя лично, поделился результатами опроса руководитель департамента политических исследований ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Так может, по требованию трудящихся и в бюллетене оставить только две графы: "поддерживаю" и "горячо поддерживаю"?

Я, кстати, тоже выставил опрос перед началом выпуска: "Хотели бы вы, чтобы Путин пошел на очередной президентский срок?"

Пока почему-то 78 процентов не хотят... Отщепенцы какие-то, все страна, понимаешь, в едином порыве... Даже Навальный с зоны пишет - надо прийти и проголосовать!

Правда, он пишет, что надо проголосовать против, но как это, если все за? Даже те, кто в бюллетене...

А.Б.