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Московский листок

С Нового года будут штрафовать по-новому

Опубликовано 08.12.2023 в разделе комментариев 2

гибдд штраф пдд
С Нового года будут штрафовать по-новому

В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.

Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость".

Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития. В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.

Я так понимаю, Минэкономразвития интересуется больше штрафами, чем скоростью на дорогах... Ну как же, ездят, а платить не хотят.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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в мордоре в будущем ПЛАТИТЬ БУДУТ ЗА ВОЗДУХ
которым дышат рабы написал 08.12.2023 12:34
скоро ВСЕ ДОРОГИ рабских вымиратов - будут просто платными!
едешь - получаешь с камеры квитанцию о оплате.
.
камеры фиксируют номер и на него летит счет к оплате, счета суммируются и в итоге раб с машиной должен оплатить ХОЗЯИНУ ДОРОГИ!
.
хозяева дорог будут разные ГЛАВНЫ ЕДОРОГИ БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЧЕКИСТНЕ И ЗВЕРЬЮ ИЗ КРЕМЛЯ, другие дороги местным ПОДЕЛЬНИКАМ КРЫМЛЁВСКИХ УГОЛОВНИКОВ всяким псам-садистам в погонах будут принадлежать мелкие дороги - И НАРОД БУДЕТ РАБАМИ НАВСЕГДА! НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ - пока китайская армия не заберет в родную гавань улус Джучи истребив под корень псов-садистов и чиновников-уголовников с их самками и змеенышами.
.
когда рабские вымираты захватили погононосцы-каратели вымогатели рейдеры садисты насильники бандиты в погонах гитлеровской армии неоНКВД - они строят концлагерь с платой ЗА ВСЁЁЁ.
.
и за воздух будут брать и за просто ЖИЗНЬ НА ТЕРРИТОРИИ вонючей империи уголовников - поганой сраны мордористан.
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С Нового года будут штрафовать по-новому
Путиноид написал 08.12.2023 12:20
О, сколько нам открытий чудных
Готовит ДПСный дух...............:D
,
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД В 2021 - 2024 ГОДАХ
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_424882/
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