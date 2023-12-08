С Нового года будут штрафовать по-новому

В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.

Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость".

Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития. В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.

Я так понимаю, Минэкономразвития интересуется больше штрафами, чем скоростью на дорогах... Ну как же, ездят, а платить не хотят.

А.Б.