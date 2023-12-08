С Нового года будут штрафовать по-новому

В России могут вновь начать штрафовать за превышение средней скорости на участках между камерами, такие изменения содержатся в доработанном Минтрансом проекте поправок к ПДД.
Так, в законодательство вводится само понятие "средняя скорость".
Проект уже поддержали регионы и Минэкономразвития. В экономическом ведомстве пояснили, что существующий точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить нарушения на протяженных участках, в результате водители едут "в стиле "торможение — разгон", чтобы не получать штрафов.
Я так понимаю, Минэкономразвития интересуется больше штрафами, чем скоростью на дорогах... Ну как же, ездят, а платить не хотят.
А.Б.
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которым дышат рабы написал 08.12.2023 12:34
едешь - получаешь с камеры квитанцию о оплате.
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камеры фиксируют номер и на него летит счет к оплате, счета суммируются и в итоге раб с машиной должен оплатить ХОЗЯИНУ ДОРОГИ!
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хозяева дорог будут разные ГЛАВНЫ ЕДОРОГИ БУДУТ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ЧЕКИСТНЕ И ЗВЕРЬЮ ИЗ КРЕМЛЯ, другие дороги местным ПОДЕЛЬНИКАМ КРЫМЛЁВСКИХ УГОЛОВНИКОВ всяким псам-садистам в погонах будут принадлежать мелкие дороги - И НАРОД БУДЕТ РАБАМИ НАВСЕГДА! НА ВЕКИ ВЕЧНЫЕ - пока китайская армия не заберет в родную гавань улус Джучи истребив под корень псов-садистов и чиновников-уголовников с их самками и змеенышами.
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когда рабские вымираты захватили погононосцы-каратели вымогатели рейдеры садисты насильники бандиты в погонах гитлеровской армии неоНКВД - они строят концлагерь с платой ЗА ВСЁЁЁ.
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и за воздух будут брать и за просто ЖИЗНЬ НА ТЕРРИТОРИИ вонючей империи уголовников - поганой сраны мордористан.
Путиноид написал 08.12.2023 12:20
Готовит ДПСный дух...............:D
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД В 2021 - 2024 ГОДАХ
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