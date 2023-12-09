Москва - город дегенератов

Уже не помню, давал ли я объяснения естественного отбора с точки зрения открытого мною главного начала движения тепла в природе, по научному – главного начала термодинамики?

Напомню, что природа – это результат действия законов природы на данный момент. И эти законы стремятся:

- создать как наиболее сложный объект при имеющихся тепловых возможностях данной системы.

Если вы вдумаетесь в смысл уже найденных законов равновесия реакций в химии - к чему стремятся законы химии как часть всех законов природы - то поймёте, что я имею в виду. Остальным поясню.

Химические реакции идут стадиями, и если есть тепловые и прочие возможности соединения атомов (условно) А и Б, то эти атомы соединятся в молекулу АБ, а атомы В и Г – в молекулу ВГ, далее если имеется возможность соединения АБ и ВГ, то они соединятся в молекулу АБВГ и так далее и так далее с получением всё более и более сложных соединений (объектов). Причём, возможность, это не только температура реактора, но это и давление, и концентрация реагентов, и наличие границ раздела фаз, и перемешивание, и наличие электрического потенциала и ещё что-то, что, возможно, забыл. Действует и обратная зависимость: если нет возможности соединения (есть возможность разложения) то сложные молекулы будут распадаться на простые. В конце концов установится некое равновесие между исходными продуктами и конечными.

Предположим, в данной системе есть объекты АБ и ВГ, сложностью в некие 2 единицы и каждый объект для своего существования требует по 10 единиц энергии, но вот усложнение объектов привело к устойчивому получению объекта АБВГ, сложностью в 4 единицы, но при тех же 10 единицах энергии. Что случится с объектами сложностью в 10 единиц? Сложный объект АБВГ будет строится из объектов АБ и ВГ, в результате менее сложные объекты должны будут исчезнуть, грубо говоря, они станут «кормом» более сложного объекта. Законы природу будут вести процессы к избавлению от менее сложных объектов, раз есть возможность иметь более сложные.

Усложнение идёт по миллиардам направлений сразу, поскольку идёт вслепую – законы природы не имеют чем думать. И из этих получаемых миллиардов образующихся объектов выживают миллионы наиболее устойчивых и усложнённых, остальные со временем исчезают. Это и есть естественный отбор.

Если рассматривать объекты отдельно, то на Земле самый сложный объект – человек, соответственно всё остальное на Земле – его корм. Но сама по себе Земля это тоже объект, и она тоже усложняется. За счёт чего? За счёт количества и качества как людей, так и остальной живности.

Сложно? К сожалению, проще не могу, а дальше будет ещё сложнее.

Количество организмов понятно, но при чём тут их качество? При том, что люди не должны быть примитивными, как животные, - люди должны понимать свою роль самых умных существ и не становиться поперёк законов природы. Люди не должны мешать усложнению объектов, не должны препятствовать действию законов природы, иначе эти законы природы от таких примитивных людей избавятся в силу своего описанного выше отбора более сложных.

Для дальнейших рассуждений отвлечёмся. Живые организмы это, помимо их тела, во-первых, некий биологический компьютер, который строит и обслуживает собственно тело. Я назвал этот компьютер Духом, а у тех организмов, которые имеют головной мозг, есть ещё один биологический компьютер, который отвечает за сознание, за психику, за интеллект. Второй компьютер я называю Душой. Посему, сложность живого организма определяет не только сложность устройства его тела, но и, скорее всего, сложность устройства этих компьютеров.

Казалось бы, наша Душа, наша психика, наше сознание полностью в нашей воле – мы как хотим, так и живём. Да, на первый взгляд видится это так. Но, полагаю, что были времена, когда законы природы только начинали создавать человечество, и эти законы природы создавали человечество в виде стада – ведь стадо более сложный объект, нежели один первобытный человек. Но законы природы создают объекты с большим разнообразием – с большим разбросом конкретных свойств этих объектов. Если опять вернёмся к химии в качестве примера, то в ходе химических реакций создаются все варианты конечных соединений, скажем, и АБВГ, и ДЖЗИ, и КЛМН, но при достижении равновесия остаются соединения, только наиболее пригодные для существования при равновесных условиях, остальные распадаются, так сказать, в результате «естественного отбора».

Скорее всего и в первобытном человеческом стаде были особи, которые плевали на стадо – на требования законов природы – и решали жить для собственного счастья. Но тогда для стада они становились чужеродным элементом и стадо не давало им совокупляться для продолжения рода или вообще изгоняло из общества, предоставляя возможность сожрать таких вольнодумцев саблезубому тигру или пещерному медведю. Вот такой естественный отбор наших далёких предков приводил к тому, что у человеческой Души, в процессе её формирования, с самого начала создавались программы, которые включались, если человек не жил ради целей природы, и это программы – убрать такого индивидуалиста из системы, из природы. По идее, законам природы полагалось бы нежелающего жить во имя общества уничтожить, как только выяснится, что такой субъект живёт только ради себя, но Дух не даст просто так убить тело – будет сопротивляться.

Потому у природы только и остаётся возможность не дать такому человеку, плюющему на её требования, продолжить род. Опять-таки, у природы нет для этого никаких средств, кроме того, что включить в его Душе программу, внушающую такой особи мысль, что ей не следует иметь потомства, что ей стоит выродиться, дегенерировать (генерация – это, по-научному, потомство, посему люди, не имеющие детей, это, по-научному, дегенераты). Скорее всего это вариант требующей жить во имя общества программы, подаренной нам пещерными предками, – если у человека возникает мысль, что жить надо только для себя, включается строка этой программы, которая наводит такого человека на мысль, что ему дети не нужны, что ему хорошо быть дегенератом.

То есть человек будет считать, что он – такой умный - сам пришёл к мысли, что ему не стоит иметь детей. Да, сам, но как только человек начал мечтать жить для себя, любимого, природа тут же наводит его на мысль – а зачем тебе дети?

Но если природа (её законы) создали нам в Душе программы жить во имя общества, то почему мы отказываемся от такой жизни? Потому, что природа не может ограничить нас в нашей свободе – не может диктовать нам, как жить. Почему? Потому, что свобода нужна для выяснения и обсуждения абсолютно всех параметров и направлений жизни с целью выбора наиболее действенного решения для осуществления целей природы. Свобода необходима для естественного отбора – прежде чем отказаться от негодных путей, их надо иметь, их надо видеть, надо убедиться, что они действительно негодные. Ведь когда вы затыкаете рот инакомыслящим, вы создаёте для себя угрозу выбрать неправильное жизненное решение.

Понятно, что выше я полез в теорию и написал сложно, но разве, если смотреть по-простому, у вас не вызывает отторжения люди, которые плюют на общество? Они вас сильно радуют? Сильно радуют вашу природную сущность?

Ещё раз посмотрим на вопрос с позиции дегенерата: а, может, это и правильно – а, может, правильно жить во имя себя, любимого? Ну и что нам из того, что люди раньше усложняли государственные системы, создавая сообщества? А вот теперь нам хорошо в отдельных суверенных державах! А то, что мы идём поперёк законов природы, так природа потерпит!

Эти мысли от глупости – от оглупления человечества. То есть человек сначала становится глупым или не умнеет с годами, а уж потом становится дегенератом.

Вот возьмите Москву. В ней уже много поколений сосредотачивалась глупость России и СССР – интеллектуальные отбросы государства. Почему? Потому, что умные люди, способные своим умом делать нужное людям дело, - а это дела, за успех которых надо лично отвечать, - идут работать на заводы и поля. А дураки, не признаваясь в своём слабоумии, но осознавая его, устраиваются на те работы, за результат которых отвечать не надо – туда, где результатом является болтовня, устная или письменная, скажем, болтовня в виде диссертаций или «научных» статей. А должностей, чтобы вот так устроится, максимум было в Москве. Тут была основная масса контор и институтов со всякими театрами и студиями.

Вот смотрите, 17 марта 1991 года практически весь народ СССР, особенно народ Среднеазиатских республик проголосовал за сохранение СССР – проголосовал за соответствие требованиям природы сохранять максимально возможную сложность такой системы, как государство. И только Москва с некоторыми областями СССР проголосовала против. Но в Москве было огромное количество, так сказать, «учёных», которые кормились за счёт налогов, собираемых со всего СССР. Трудно было понять, если кормящее их население сократится вполовину, то вполовину сократится и доходы этих учёных? Какому колхознику это могло быть не понятно? А до жителей Москвы такая мысль дойти не смогла. Это она от ума москвичей не смогла к ним дойти?

Нет, от ума дегенератами не становятся.

Но при чём тут дегенераты? – упрекнёте меня вы. – Ведь голосование против СССР - это ещё не отказ от потомства, от детей! Да, не спорю, в единственном числе этот довод голосования москвичей в 1991 году, для показа общей дегенерации москвичей выглядит слабо.

Но вот ученые отдела исследования социально-демографических процессов Института демографических исследований РАН сравнили жизненные ценности москвичей и мигрантов из Центральной Азии, причём, те ценности, которые для человека важны сами по себе, а не для достижения какой-то цели.

Понятно, что для оценки главной, скажем так, антидегенеративной ценности – ценности продолжения рода, - для человека прежде всего важна ценность его семьи. Опрос показал, что для 57% мигрантов ценностью номер один выступает как раз крепкая семья и хорошие дети, и всего 25% жителей Москвы и Подмосковья считают семью и детей ценностью. Причём, хотя обе группы опрошенных для крепости семьи считают главными любовь и уважение, но у мигрантов верность супругу находится уже на третьем месте в иерархии семейных ценностей, а у москвичей всего лишь делит четвертое-пятое с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни. Мигранты не просто любят сексуальную жизнь, они ещё и понимают, зачем она нужна: 42% мигрантов хотят иметь трёх и более детей, против 17% у москвичей. И это стремление мигранты подтверждают делами: в возрастной группе 18–25 лет 13,9% опрошенных мигрантов уже имеют детей, а среди москвичей - всего 7,8%».

Теперь об уважении к обществу. Уважение со стороны окружающих назвали ценностью 35% выходцев из Центральной Азии и только 9% жителей столицы. Как видите, как москвичи плюнули на СССР в 1991 году, так они и сегодня плюют не только на государство, а и на общество, как таковое.

Не стесняет москвича и личная подлость: 27% мигрантов сказали, что им важно «жить по правде, совести, справедливости». И всего 15% москвичей вспомнили об этом. Причём, о стремлении жить по божьим заповедям заявили всего лишь 20% мигрантов, то есть азиаты и без бога стремятся жить по правде, а таких богопослушных москвичей, понятное дело, лишь 4%.

И вот что поразительно. Выше я написал о значении свободы для природы – ей нужна свобода слова и мнений, чтобы видеть все аспекты возникающих у природы проблем. Так вот, не было другого города в СССР, где бы в «перестройку» 80-х годов так много жителей кричали бы о свободе. Москвичи прям кушать не могли, как им нужна была свобода. Так вот, опрос показал, что такая ценность, как «неограниченная свобода в высказываниях и действиях», важна для 13% азиатов и всего 6% москвичей. Всего для 6%, Карл! ©.

Простите, но в своей массе москвичи это не полноценные люди, а дегенераты! Не все москвичи, но достаточное количество, чтобы назвать Москву городом дегенератов.