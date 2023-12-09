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Московский листок

"Гонка что надо!"

Опубликовано 09.12.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
"Гонка что надо!"

Представитель Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался о решении Путина пойти на выборы в марте 2024 года.

"Это будет гонка что надо", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявление российского лидера.

Слова Кирби приводит "Российская газета", без всякой иронии. За чистую монету.

Но пока о намерении выдвинуться заявила журналистка из Ржева, о существовании которой человечество узнало именно после заявления о выдвижении. Для "гонки что надо" кандидат почти идеальный. Вот только надо как-то собрать ей подписи в сорока примерно регионах - если не помогут, то через это сито не пройти...

А дальше как быть с выборами? Если наберет совсем мало, то смеяться будут. Если много - скажут, что даже девушка из ниоткуда может обойти нашего величественного лидера...

Из более-менее солидной публики мало, кто соглдасится на "гонку что надо" - все помнят судьбу Грудинина, которого чуть не пинками загнали на эти ненужные ему ни разу выборы - он ведь даже праймериз КПРФ проиграл Болдыреву и еще кому-то, четвертым был... И что вместо благодарности он получил в финале?

Кто вообще готовит в Кремле сценарии - это отдельная песня. Например, официально о своем выдвижении он объявил перед героями СВО. То есть они, надо понимать, должны быть ему сердечно благодарны за последние полтора года в окопах?..

 А.Б.



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