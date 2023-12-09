Германия, похоже, в очередной раз отказывает ФОРУМу.мск от постоя...

Вчера вечером я получил вот такое письмо от провайдера.

"Уважаемый господин Анатолий Баранов

Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России

Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами. К сожалению, мы больше не можем заключать контракты с клиентами с российскими почтовыми адресами. Это затронет всех, у кого российский адрес хранится в аккаунтах Hetzner.

После того, как мы проанализируем базы данных клиентов, мы отправим затронутым клиентам уведомление о прекращении действия всех продуктов и услуг в пятницу, 15 Декабря 2023 года. Оно вступит в силу с 31 января 2024 года. Мы рекомендуем вам принять соответствующие меры сейчас.

Мы очень сожалеем о причиненных неудобствах, просим вашего понимания в этой сложной ситуации и благодарим вас за дальнейшее сотрудничество".

Ну какие там неудобства! Разместить на российских площадках ФОРУМ.мск, находящийся с начала СВО под баном Роскомнадзора, по понятным причинам бессмысленно. Искать площадку за рубежом?.. Весьма проблематично ввиду специфического отношения к клиентам из России. Можно, конечно, поискать что-нибудь в Африке, но, боюсь, там нет соответствующих нашим требованиям технических условий.

В общем, если не найдем выхода, то один из старейних ресурсов Рунета закроется по независящим причинам.

Это, видимо, нам такой подарок к выборам Путина...