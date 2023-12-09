Германия, похоже, в очередной раз отказывает ФОРУМу.мск от постоя...

Вчера вечером я получил вот такое письмо от провайдера.
"Уважаемый господин Анатолий Баранов
Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России
Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами. К сожалению, мы больше не можем заключать контракты с клиентами с российскими почтовыми адресами. Это затронет всех, у кого российский адрес хранится в аккаунтах Hetzner.
После того, как мы проанализируем базы данных клиентов, мы отправим затронутым клиентам уведомление о прекращении действия всех продуктов и услуг в пятницу, 15 Декабря 2023 года. Оно вступит в силу с 31 января 2024 года. Мы рекомендуем вам принять соответствующие меры сейчас.
Мы очень сожалеем о причиненных неудобствах, просим вашего понимания в этой сложной ситуации и благодарим вас за дальнейшее сотрудничество".
Ну какие там неудобства! Разместить на российских площадках ФОРУМ.мск, находящийся с начала СВО под баном Роскомнадзора, по понятным причинам бессмысленно. Искать площадку за рубежом?.. Весьма проблематично ввиду специфического отношения к клиентам из России. Можно, конечно, поискать что-нибудь в Африке, но, боюсь, там нет соответствующих нашим требованиям технических условий.
В общем, если не найдем выхода, то один из старейних ресурсов Рунета закроется по независящим причинам.
Это, видимо, нам такой подарок к выборам Путина...
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А Леха Бутерброд у тебя откуда? написал 09.12.2023 11:20
пока крысинная шейка не отгниет от тушки написал 09.12.2023 11:08
На этом форуме некоторые личности такие оскорбления допускают в адрес Ботоксной Крысы (Оно же гэбэвский Окурок), що часто думаешь - почему портал не закрывают, а редактора не садят к Лехе Бутерброду?
И я знаю теперь написал 09.12.2023 10:47