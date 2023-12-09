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Московский листок

Германия, похоже, в очередной раз отказывает ФОРУМу.мск от постоя...

Опубликовано 09.12.2023 автором в разделе комментариев 3

цензура ес
Германия, похоже, в очередной раз отказывает ФОРУМу.мск от постоя...

Вчера вечером я получил вот такое письмо от провайдера.

"Уважаемый господин Анатолий Баранов 

Мы с сожалением сообщаем вам, что из-за напряженной геополитической ситуации с Россией мы прекращаем наши контрактные отношения с клиентами из России 

Политические решения привели к изменениям в законодательстве, которые влияют на наш бизнес с российскими клиентами. К сожалению, мы больше не можем заключать контракты с клиентами с российскими почтовыми адресами. Это затронет всех, у кого российский адрес хранится в аккаунтах Hetzner. 

После того, как мы проанализируем базы данных клиентов, мы отправим затронутым клиентам уведомление о прекращении действия всех продуктов и услуг в пятницу, 15 Декабря 2023 года. Оно вступит в силу с 31 января 2024 года. Мы рекомендуем вам принять соответствующие меры сейчас. 

Мы очень сожалеем о причиненных неудобствах, просим вашего понимания в этой сложной ситуации и благодарим вас за дальнейшее сотрудничество".

Ну какие там неудобства! Разместить на российских площадках ФОРУМ.мск, находящийся с начала СВО под баном Роскомнадзора, по понятным причинам бессмысленно. Искать площадку за рубежом?.. Весьма проблематично ввиду специфического отношения к клиентам из России. Можно, конечно, поискать что-нибудь в Африке, но, боюсь, там нет соответствующих нашим требованиям технических условий.

В общем, если не найдем выхода, то один из старейних ресурсов Рунета закроется по независящим причинам.

Это, видимо, нам такой подарок к выборам Путина...



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Всего комментариев к статье: 3
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Re: Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
А Леха Бутерброд у тебя откуда? написал 09.12.2023 11:20
Неужели это который осорбил нашу партию, обозвав ее партией Жуликов и Воров?
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Полоумный Пиздолиз Люськи Шкребневой, Светки Кривоногих, Алинки Кабаевой будет болтаться в петле
пока крысинная шейка не отгниет от тушки написал 09.12.2023 11:08
Объективно гутаря, тута есть бешенный плюс!
На этом форуме некоторые личности такие оскорбления допускают в адрес Ботоксной Крысы (Оно же гэбэвский Окурок), що часто думаешь - почему портал не закрывают, а редактора не садят к Лехе Бутерброду?
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Что тогда выборы придется изменить из-за двойников Путина
И я знаю теперь написал 09.12.2023 10:47
И нас заставят выбрать Медведева-Менделя и Баранова не закроют.
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