Граница Суоми на замке

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в четверг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, прошедшей в здании парламента.
По словам Орпо, правительство следит за развитием ситуации на восточной границе и примет решение о возможных мерах или снятии ограничений в следующую среду.
Орпо подчеркнул, что возврат к нормальной работе КПП является приоритетной целью правительства.
Глава правительства подчеркнул, что благодаря введенным запретам ситуация на границе нормализовалась.
А что там такого произошло, на финской границе? Если бы финны не перекрыли ее, то никто бы даже и не заметил ничего необычного...
И кому от этого плохо? В основном финнам, у которых рухнула вся приграничная торговля и ведь бизнес, ориентированный на российского потребителя...
А.Б.
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