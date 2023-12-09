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Московский листок

Граница Суоми на замке

Опубликовано 09.12.2023 в разделе комментариев 0

граница забор
Граница Суоми на замке

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в четверг ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции, прошедшей в здании парламента.

По словам Орпо, правительство следит за развитием ситуации на восточной границе и примет решение о возможных мерах или снятии ограничений в следующую среду.

Орпо подчеркнул, что возврат к нормальной работе КПП является приоритетной целью правительства.

Глава правительства подчеркнул, что благодаря введенным запретам ситуация на границе нормализовалась.

А что там такого произошло, на финской границе? Если бы финны не перекрыли ее, то никто бы даже и не заметил ничего необычного...

И кому от этого плохо? В основном финнам, у которых рухнула вся приграничная торговля и ведь бизнес, ориентированный на российского потребителя...

А.Б.

 



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