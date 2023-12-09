Власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу

Об этом в своем Telegram-канале сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Работы на пересечении улицы Симона Петлюры и бульвара Тараса Шевченко начались утром 9 декабря. Конечно, стоять Щорсу на улице Петлюры, с которым успешно воевал, неудобно...

Николай Щорс командовал украинскими красногвардейскими повстанческими формированиями.

Щорс был назначен командиром «Украинского революционного полка имени товарища Богуна», в октябре — командиром 2-й бригады в составе Богунского и Таращанского полков 1-й Украинской советской дивизии, которая отбила Чернигов, Киев, Фастов.

После занятия Киева 5 февраля 1919 года 24-летний Николай Щорс был назначен комендантом Киева.

15 августа 1919 года, в ходе переформирования Украинских советских дивизий в регулярные части и соединения единой Красной армии, 1-я Украинская советская дивизия под командованием Н. А. Щорса стала 44-й стрелковой дивизией РККА. С 21 августа начальником дивизии назначен Щорс.

Щорс погиб в бою от пули петлюровского пулемётчика.

В 1949 году была произведена эксгумация останков Щорса. Тело было обнаружено хорошо сохранившимся, практически нетленным, хотя и пролежало в гробу 30 лет.

Происхождение Щорса также более, чем украинское - родился в многодетной семье рабочего-железнодорожника происхождением из крестьян Минской губернии.

Чем же не устроил нынешние украинские власти герой-украинец, сражавшийся и погибший за Украину?

Ах да, за Советскую Украину... Ну так членом ООН была тоже Украинская ССР. Так что выйдите и войдите по-новой, если такие принципиальные...

А.Б.