Борьба за человеческое отношение. Или судебная победа профсоюза

Мы уже неоднократно писали про результат работы эффективного менеджмента «Дикси» на примере ситуации на складе РЦ «Шушары» под Санкт-Петербургом (впрочем, автор подозревает, что и в других точках дела обстоят не лучше). И можно встретить и барский стиль руководства, и низкие зарплаты, и неоплачиваемые переработки, и систематические незаконные штрафы, и принуждение сотрудников (чем-то не приглянувшихся) к увольнению, и тюремный режим входа–выхода на склад, и недостаток на этом складе туалетов (! ), из-за чего работники использует для естественных надобностей термобоксы для отправки продуктов в магазины «Дикси».

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/katopjnyi-trud-klopy-fekalii-aromat-kapitalizma-na-primere-seti-dikci-619a45ddbc2e532a0a6e054d

Отметим, что работники, возмущённые подобной политикой руководства объединились в профсоюз. С марта 20-го года на складе РЦ «Шушары» была основана первичка МОРП «Защита» (входит также в РПРиУ- СПР). К настоящему времени, после многочисленных обращений профсоюза во все инстанции, немножко улучшилась ситуация со шмоном на входе-выходе на склад. Теперь работников просто проверяют металлоискателем. Улучшилась (немного) ситуация с оплатой переработок.

В 2023 году подняли зарплату (разным работникам на сумму от 3-х до 10 тысяч). Возможно, причиной стало представление прокуратуры (вынесенное по обращению профсоюза), возможно, из-за того, что люди просто начали бежать..

Отметим, что для решения проблемы бегства кадров рост зарплаты оказался недостаточным. Аутсорсинг, к которому любит прибегать руководство «Дикси» тоже не решает всех проблем. В итоге люди работают буквально - один за троих. А поскольку работать и быстро, и качественно – невозможно, поэтому ударные переработки - это и продукты, успевшие вволю поваляться перед отправкой по полу, и травматизм.

https://dzen.ru/a/ZGyztXvWHll_hx2k

Причём, опасность угрожает не только жизни и здоровью работников, но и жизни просто прохожих, потому что водители «Дикси» тоже вынуждены работать с нарушениями техники безопасности.

https://dzen.ru/media/id/60f9d16bb3979532d3382860/kogda-menedjment-mojet-ubit-ne-tolko-rabotnikov-effektivnost-svobodnogo-rynka-na-primere-diksi-6489c6a703e5b546e35447bb

Отметим, что и действия руководства «Дикси» против работников и профсоюза, и борьба профсоюза против потерявших берега менеджеров, породили множество судебных процессов.

В настоящее время:

10 апреля 2023 года Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга отказал менеджменту АО "ДИКСИ Юг" в административном иске, поданным с требованием отменить определение прокуратуры.

Напоминаем, ранее прокуратура (в ответ на обращения Профсоюза) вынесла определение о том, что работодатель ОБЯЗАН предоставить профсоюзу помещение, обязан пропускать на территорию предприятия руководителей профсоюза, даже если они на предприятии не работают (допустим, внаглую уволены работодателем и восстанавливаются через суд). «Дикси» пытались отменить это определение через суд. Не получилось.

И вот 10 апреля суд принял решение:

«В удовлетворение административного иска АО «Дикси Юг» к прокуратуре СПб, прокуратуре Пушкинского района СПб о признании незаконным представления об устранении нарушений трудового законодательства и законодательства о профессиональных союзах — ОТКАЗАТЬ!»

Интересы работников защищали (в этом и следующих процессах) — Рауф Вердиев (лидер первички), Маленцов Степан Сергеевич (Председатель Профкома) и Сергей Владимирович Храмов (Генеральный инспектор труда Союза Профсоюзов России).

4 декабря 2023 года Пушкинский районный суд г. Санкт Петербурга обязал работодателя выделить профсоюзу «Дикси» помещение. Отметим, что работодатель выделять профсоюзу помещение, а также предоставлять возможность размещения информации в доступном для всех работников местах обязан (ст. 28 ФЗ «О профессиональных союзах,...» и ст. 377 Трудового кодекса), однако крайне не любит данную обязанность выполнять.

15 и 22 января 2024 года Кировский городской суд Ленинградской области рассмотрит два иска, порождённые желанием менеджмента «Дикси» вновь избавиться от лидера первички Рауфа Вердиева. (напоминаем, весной 2023 года Вердиев был во второй раз уволен, а к настоящему времени снова восстановился через суд).

И вот на него снова рисуют замечания, чтобы выжить с работы в третий раз. Ну, а профсоюз, соответственно, добивается через суд отмены этих замечаний .

Отметим, что оба этих замечания крайне замечательны. А именно - после увольнения и восстановления (кстати, с допуском к работе тоже были проблемы) Рауф стал единственным работником, который проводит на неотапливаемом холодильном складе полностью всё своё рабочее время, не имея возможности выйти наружу. Если Рауф выходит за дверь склада, даже в туалет или за необходимым для работы инвентарём, к нему сразу бежит начальник и требует объяснительную. В итоге на один из вопросов директора склада РЦ «Шушары» в СПб Ю. Верховых к Вердиеву, почему он, Рауф Вердиев, не на рабочем месте, Рауф в ответ спросил Верховых – почему не на рабочем месте он (Верховых). Естественно, гордость великого менеджера такого поругания вынести не могла. Итог – Приказ 08 июня 2023 № 92-УП-Ш г. СПб «О применении дисциплинарного взыскания» За совершение дисциплинарного поступка — ненадлежащее исполнение должностных обязанностей п. 3.10, несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка п.3.2 аб. 5, п. 3.3 аб. 5, 9.10; Корпоративного кодекса пп. 3.13.3.- 3.13.4, 3.13.5. п. «г», а именно употребление неуважительных высказываний в адрес директора РЦ «Шушары» Верховых Юрия Игоревича, намеренное создавая агрессивную и нервную обстановку 11 мая 2023 года».

Вот как «по-науке» называется, когда не терпят хамство начальства.

Данное взыскание нынче обжалуется в суде. Заседание состоится 15-го января.

А 22 января Рауф Вердиев обжалует замечание, вынесенное ему за нарушение пропускного режима, а именно — за желание попасть на работу!

«Правонарушение» произошло следующим образом, 18 января 2023 года Рауф Вердиев был восстановление на работе (решением коллегии по гражданским делам ЛО).

19 января Рауф Вердиев пришёл на работу и обнаружил, что его пропуск не сработал. Отметим, что на оборудовании в РЦ «Шушары» экономят не менее эффективно, чем на зарплате, и в итоге пропуска периодически не срабатывают. В итоге один из работников склада пропустил Вердиева своим пропуском. Обычно в такой ситуации работники поступают именно так, и никто к ним претензий не имеет. Но на этот раз была не обычная ситуация, а адресный наезд.

«Турникет я не ломал, под турникетом не проходил, верх турникета не перепрыгивал. А через отрытый турникет прошёл на склад, поскольку имел оснований опасаться претензий за опоздание на работу…

Далее я узнал у специалиста отдела учётных операций (ОУО) Пуховой Л.Н., что не допущен к работе. Узнав, я сам покинул место работы», – комментирует произошедшее Рауф Вердиев в своём иске.

Отметим, что приказ о недопуске Рауфа был оформлен уже 19.01.2023 (что видно из документов). Однако, как рассказывает Рауф, на прошлое заседание из «Дикси» пригнали руководителя отдела персонала РЦ «Шушары» Фирсову М.С., которая «свидетельствовала», что приказ о недопуске был издан 18-го.

В любом случае автору материала не очень понятны две вещи.

Первое. Что плохого совершил работник, который вошёл во внутрь, чтобы узнать, когда ему приступать к работе, а, узнав, что не сегодня, тотчас вышел.

Второе. Что мешало менеджменту «Дикси» предупредить Рауфа Вердиева 18 января 2023 года (в день восстановления на работе), что он в настоящее время не допущен к работе.

Правда, у автора материала есть бездоказательное предположение, что если бы Рауф НЕ ПРОШЁЛ НА РАБОТУ, результатом было бы уже не замечание за проход, а оформление прогула (более грубого нарушения, позволяющего увольнять сразу).

Такие дела.