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Московский листок

Ближние бояре выдвигают самодержца

Опубликовано 10.12.2023 в разделе комментариев 0

путин цензура выборы кремль
Ближние бояре выдвигают самодержца

Первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Владимира Путина кандидатом на выборах президента в 2024 году состоялось в штабе Народного фронта в Москве, в нее войдут члены Народного фронта и партии «Единая Россия».

Было время, кстати, когда ЕР не выпячивали в таких делах, но сейчас - кого стесняться?

Президент у нас сегодня наивысшая инстанция, можно сказать, с божественными полномочиями - как Александр Македонский, Рамзес Второй или Чингисхан. А вы когда-нибудь слышали, чтобы бог чего-нибудь застеснялся? Как если б вы застеснялись тараканов в кабинке для переодевания на пляже...

Я, разумеется, говорю о боге не в библейском значении, а в самом что ни на есть античном. Когда боги еще не слишком отдалились от людей.

По идее, инициативная группа Путина должна бы в чем-то напоминать поместный собор, выдвигавший самодержцев в 17-м веке. А вот представителей священства не видно... Может, позже введут?

А с другой стороны - зачем ему посредники для общения с высшей сущностью, если он сам и есть...

 А.Б.



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