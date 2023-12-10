По делу о брянской стрельбе начались посадки

Суд подтвердил второе уголовное дело против отца девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска. В отношении Дмитрия Афанаскина возбуждено дело о доведении до самоубийства. Свою вину Афанаскин не признал, от дачи показаний отказался, сообщает ТАСС.
Ему также инкриминируют небрежное хранение оружия.
Ранее суд Брянска арестовал на два месяца других фигурантов — сотрудницу частного охранного предприятия «Агентство Экскалибур» Галину Черткову и директора этой организации Сергея Поддубного. По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии, где произошла стрельба.
А это только мне кажется, что меры надо принимать до трагедии, а не когда все уже случилось?
В чем вина охранницы и тем более директора ЧОПа? А замдиректора гимназии, ее зачем сажать?
У нас суды хорошие, самые лучшие даже. В принципе, можно вообще половину Брянска пересажать. За халатность, к примеру.
Но у меня вопрос один - зачем?
Хотя и ответ я знаю: надо же как-то реагировать! Вот и реагируют...
К примеру, семьи пострадавших в результате получат денежные компенсации из областного бюджета, семье погибшей девочки выплатят 1 млн рублей, семьям тех ребят, кто получил тяжелые ранения, — по 500 тысяч рублей, а тех, у кого легкие ранения, — по 300 тысяч.
А как же семья другой погибшей девочки, которая стреляла? Если заведено дело о доведении до самоубийства, то она - тоже жертва? Надо платить...
А.Б.
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А также знаю написал 10.12.2023 11:59
Маразм Роттердамский написал 10.12.2023 11:46