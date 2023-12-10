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Московский листок

По делу о брянской стрельбе начались посадки

Опубликовано 10.12.2023 в разделе комментариев 2

суд закон
По делу о брянской стрельбе начались посадки

Суд подтвердил второе уголовное дело против отца девочки, устроившей стрельбу в школе Брянска. В отношении Дмитрия Афанаскина возбуждено дело о доведении до самоубийства. Свою вину Афанаскин не признал, от дачи показаний отказался, сообщает ТАСС.

Ему также инкриминируют небрежное хранение оружия.

Ранее суд Брянска арестовал на два месяца других фигурантов — сотрудницу частного охранного предприятия «Агентство Экскалибур» Галину Черткову и директора этой организации Сергея Поддубного. По подозрению в халатности задержана замдиректора гимназии, где произошла стрельба.

А это только мне кажется, что меры надо принимать до трагедии, а не когда все уже случилось?

В чем вина охранницы и тем более директора ЧОПа? А замдиректора гимназии, ее зачем сажать?

У нас суды хорошие, самые лучшие даже. В принципе, можно вообще половину Брянска пересажать. За халатность, к примеру.

Но у меня вопрос один - зачем?

Хотя и ответ я знаю: надо же как-то реагировать! Вот и реагируют...

К примеру, семьи пострадавших в результате получат денежные компенсации из областного бюджета, семье погибшей девочки выплатят 1 млн рублей, семьям тех ребят, кто получил тяжелые ранения, — по 500 тысяч рублей, а тех, у кого легкие ранения, — по 300 тысяч.

А как же семья другой погибшей девочки, которая стреляла? Если заведено дело о доведении до самоубийства, то она - тоже жертва? Надо платить...

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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Что по Брянской области постоянно стреляет Зеленский
А также знаю написал 10.12.2023 11:59
Поэтому там нет ни полицаев, ни фсбэшников с розгвардейцами маршала Золотова, ни фсошников охраняющих бункер с главкостерхом, ни тем более с монголом шойгой, потомком полководца Чингисхана.
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(без названия)
Маразм Роттердамский написал 10.12.2023 11:46
По той же логике за, что девочка шла с оружием по городу в условиях СВО и ее никто не задержал, посадить нужно прежде всего начальников полиции, ФСБ, Росгвардии, ФСО и главнокомандующего армией. Только кто их будет арестовывать? Вот и отыгрываются на тех, кто сдачи сдать не может
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