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Московский листок

АвтоВАЗ наращивает производство, которое упало

Опубликовано 10.12.2023 в разделе комментариев 0

рабочие капитализм
АвтоВАЗ наращивает производство, которое упало

«АвтоВАЗ» с понедельника возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены.

Сейчас модельный ряд Lada состоит из четырех позиций — Vesta, Largus, Granta и Niva.

Продажи машин бренда упали в 2022 году наполовину. В ноябре в «АвтоВАЗе» заявили, что за этот год спрос вырос почти на 100%.

Вообще я в таких случаях вспоминаю слова Юрия Дмитриевича Маслюкова, первого вице-премьера правительства, сказанные в узком кругу после осмотра очередной новинки отечественного автопрома, которая, естественно, в серию так и не пошла: "Я бы законодательно запретил производить в России автомобили," - сказал последний вице-премьер, который разбирался в вопросах организации промышленности.

 А.Б.



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