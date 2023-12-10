АвтоВАЗ наращивает производство, которое упало

«АвтоВАЗ» с понедельника возобновит производство автомобилей Lada Vesta на заводе в Тольятти в две смены.

Сейчас модельный ряд Lada состоит из четырех позиций — Vesta, Largus, Granta и Niva.

Продажи машин бренда упали в 2022 году наполовину. В ноябре в «АвтоВАЗе» заявили, что за этот год спрос вырос почти на 100%.

Вообще я в таких случаях вспоминаю слова Юрия Дмитриевича Маслюкова, первого вице-премьера правительства, сказанные в узком кругу после осмотра очередной новинки отечественного автопрома, которая, естественно, в серию так и не пошла: "Я бы законодательно запретил производить в России автомобили," - сказал последний вице-премьер, который разбирался в вопросах организации промышленности.

А.Б.