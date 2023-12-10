Поляки блокируют границу с Украиной

Очередь из 3,5 тысяч машин образовалась на границе Украины с Польшей, переговоры сторон не привели к ослаблению блокировки перевозчиками контрольно-пропускных пунктов.

Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

Несколько недель назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, и провести их проверку, а также разделить очереди пустых и загруженных машин.

Польша, наверно, самая активно поддерживающая Киев страна Европы. А у поляков совсем другая точка зрения...

А.Б.