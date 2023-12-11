Самолет с "грязной бомбой" сел во Внуково

Самолет рейса Ханты-Мансийск – Москва, который ранее подал сигнал бедствия, сел в столичном аэропорту Внуково. На борту самолета находится 19 кг радиоактивного вещества, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным Shot, самолет авиакомпании Utair с 104 пассажирами на борту подал сигнал бедствия о неисправности шасси около 01:00.

Воздушное судно благополучно приземлилось около 1:40. Опасный груз на борту не пострадал.

А это вообще нормально - везти пассажирским рейсом радиоактивные материалы?

Наверняка ведь этим 104 пассажирам не сообщили, что с ними летит, по сути, "грязная бомба" - потому что в случае, если б самолет разбился, то все эти 19 килограммов радиоактивного вещества разлетелись бы в разные стороны на большой площади... Пассажирам это было бы, конечно, уже все равно, но неплохо бы знать, садясь в пассажирский лайнер, не везет ли он кроме пассажиров еще что-нибудь "этакое".

Кстати, о каком радиоактивном веществе речь?

Почему его вообще везли пассажирским бортом?

Но в нашей богоспасаемой стране на такие вопросы можно вообще не отвечать. И ничего!

А.Б.