Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Украинские танки уже ездят по Белгородской и Брянской областям

Опубликовано 11.12.2023 в разделе комментариев 1

украина война киев
Украинские танки уже ездят по Белгородской и Брянской областям

Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области, под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта.

В Брянской области ВСУ обстреляли населенные пункты Хоромное и Красное.

В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

10 декабря ВСУ обстреляли Курскую область. В результате два населенных пункта остались без электричества.

Я помню еще с год назад, после прорывов украинских диверсионных групп на территорию РФ, шли заявления о создании полосы безопасности вдоль границы, примерно как во время войны в Афганистане.

Но, похоже, поговорили и плюнули.

А ведь танк - это не беспилотник, не иголка в столе сена. Большая и не очень быстрая цель. И ничего - выдвинулись, нанесли удар и бесрпрепятственно ретировались.

Ну, видимо, пока украинские танки не появятся на Рублевке, никто и не почешется...

 А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
...
==1007== написал 11.12.2023 12:03
Баранов.
Могу сказать только одно.
Извини что мало.
За ежедневные обстрелы спальных районов всех городов Украины надо платить.
Как по мне так уже давно пора тупо уничтожать инфраструктуру Москвы.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Что вы отмечаете в эти дни?:
Результаты
Интернет-ТВ
Академика посадили в психушку
Академика посадили в психушку
01.12.2023
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
118 рублей в месяц, потом, когда-нибудь...
30.11.2023
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Бастрыкин произнес приговор системе (0)
В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции (0)
Украинские танки уже ездят по Белгородской и Брянской областям (1)
Самолет с "грязной бомбой" сел во Внуково (3)
Поляки блокируют границу с Украиной (13)
АвтоВАЗ наращивает производство, которое упало (5)
По делу о брянской стрельбе начались посадки (32)
Ближние бояре выдвигают самодержца (11)
Борьба за человеческое отношение. Или судебная победа профсоюза (6)
Власти Киева начали работы по сносу бронзового памятника красному командиру Николаю Щорсу (21)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Очередная победа либералов: чистки отменяются?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Делягин предупредил о затухании темпов роста кредитования в РФ
Дарья Митина Дарья Митина: Просто размышление
Дарья Митина Дарья Митина: Субъективное ощущение
Дарья Митина Дарья Митина: Невозможно поверить
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss