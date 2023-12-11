Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области, под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта.

В Брянской области ВСУ обстреляли населенные пункты Хоромное и Красное.

В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.

10 декабря ВСУ обстреляли Курскую область. В результате два населенных пункта остались без электричества.

Я помню еще с год назад, после прорывов украинских диверсионных групп на территорию РФ, шли заявления о создании полосы безопасности вдоль границы, примерно как во время войны в Афганистане.

Но, похоже, поговорили и плюнули.

А ведь танк - это не беспилотник, не иголка в столе сена. Большая и не очень быстрая цель. И ничего - выдвинулись, нанесли удар и бесрпрепятственно ретировались.

Ну, видимо, пока украинские танки не появятся на Рублевке, никто и не почешется...

А.Б.