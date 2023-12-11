Украинские танки уже ездят по Белгородской и Брянской областям

Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области, под огнем украинских войск оказалось белгородское село Новая Таволжанка. Девять снарядов упали в 600 метрах от населенного пункта.
В Брянской области ВСУ обстреляли населенные пункты Хоромное и Красное.
В результате атак никто не пострадал, разрушений нет.
10 декабря ВСУ обстреляли Курскую область. В результате два населенных пункта остались без электричества.
Я помню еще с год назад, после прорывов украинских диверсионных групп на территорию РФ, шли заявления о создании полосы безопасности вдоль границы, примерно как во время войны в Афганистане.
Но, похоже, поговорили и плюнули.
А ведь танк - это не беспилотник, не иголка в столе сена. Большая и не очень быстрая цель. И ничего - выдвинулись, нанесли удар и бесрпрепятственно ретировались.
Ну, видимо, пока украинские танки не появятся на Рублевке, никто и не почешется...
А.Б.
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==1007== написал 11.12.2023 12:03
Могу сказать только одно.
Извини что мало.
За ежедневные обстрелы спальных районов всех городов Украины надо платить.
Как по мне так уже давно пора тупо уничтожать инфраструктуру Москвы.