В Подмосковье задержали 11 человек по подозрению в коррупции

В Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, сообщило управление Следственного комитета по региону.

Двое из задержанных — консультанты отдела при министерстве социального развития Московской области, еще один — консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности региона. Все они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы и в посредничестве в даче взяток.

Следователи выяснили, что подозреваемые получали взятки через посредников от подмосковных предпринимателей за выдачу квот для привлечения иностранцев на работу без необходимых проверок.

В среднем оформление одного иностранного специалиста предпринимателю обходилось в 12 тыс. руб., при этом за раз оформлялось от 100 до 350 квот в зависимости от предпринимателя.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли крупные суммы денег. Все подозреваемые дали признательные показания.

Я о масштабах. Сразу 11 чиновников по одному делу. По 12 тысяч за голову, но от 100 до 350 квот за раз. То есть речь идет о деле, поставленном на поток, в котором замешаны тысячи людей - чиновников, предпринимателей и самих "рабов", которых оформляли "на вес", как скотину.

Неужели не понятно, что тут вся система преступна, а не отдельные ее представители? Что приходи и бери любого?

Почему не берут всех? А следственным органам тоже ведь надо как-то жить, что-то зарабатывать... Кто же вот так разом режет все стадо?

Ну а если цена вопроса 12 тысяч рублей, то можно ясно понять - эта система квот никого не задерживает.

А.Б.