Бастрыкин произнес приговор системе

За девять месяцев 2023 года следователи привлекли к ответственности 336 коррупционеров с особым правовым статусом — депутатов, адвокатов и прокуроров, сообщил ТАСС председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Это на 2% больше, чем за тот же период в 2022 году.

«Среди них 174 должностных лица органов местного самоуправления, девять депутатов законодательных органов субъектов Российской Федерации, один депутат Госдумы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссий, 36 руководителей следственных подразделений и следователей правоохранительных органов, 10 прокуроров и их помощников, шесть судей», — уточнил Бастрыкин.

В 2022 году к уголовной ответственности за коррупцию привлекли 1,4 тыс. сотрудников правоохранительных органов и 679 военных.

Я не знаю, зачем сейчас этой системе нужны диссиденты? Берешь официальный отчет главы Следкома из материалов ТАСС - это и есть приговор системе. 336 только пойманных ра руку лиц с особым статусом, то есть особо доверенных лиц государства - депутатов, прокуроров, следователей, судей. "А судьи кто? Наперсники разврата!"

3 ноября генпрокурор Игорь Краснов посетовал, что в России остается проблема с выявлением коррупционных преступлений. По его словам, «лишь пятая их часть ставится на учет в год совершения».

То есть 336 бастрыкинских коррупционеров с особым статусом - это лишь пятая часть?

И что интрересно, они же все прекрасно понимают, что происходит, и как их же руками рушится система, которая для них же создала условия, лучше которых не было в российской истории...

А.Б.