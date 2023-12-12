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Московский листок

Полгода без пенсии, но уже с жильём! Пока бумажным

Опубликовано 12.12.2023 автором Е. Сидоренкова РК-инфо в разделе комментариев 0

жкх жилье закон
Полгода без пенсии, но уже с жильём! Пока бумажным

В ноябре семья Калабиных-Малиевских, скитающаяся по Москве в поисках справедливости, получила радостную весть. 8 ноября 2023 года Апелляционный суд города Ростова-на-Дону выступил в пользу семьи пенсионеров-инвалидов, оставив в силе решение от 20 июня 2023 года Кировского районного суда (признавшим незаконной передачу квартиры семьи Калабиных-Малиевских банку «Центр-инвест» и ничтожной регистрацию права на новых собственников).

Исходя из предшествующих событий, в которых банк, приставы, суды и новые собственники Самохины действовали фактически согласованно, то ростовские суды, всё-таки, наступили на хвост мошеннической схеме по изъятию квартиры.

Сначала банк ПАО КБ «Центр-инвест» без уведомлений поднял процентную ставку выплат, создал искусственно долг (который однако был погашен семьёй) и изъял через суд квартиру, продал её предприимчивым Самохиным.

Сергей Самохин принимал активное участие в выселении семьи пенсионеров на улицу — под наблюдением полиции взламывал дверь ломом, с приставами (у которых даже не было необходимой документации) участвовал в выселении пенсионеров, выбрасывали их вещи из квартиры.

Татьяна и Игорь Калабины-Малиевские прошли череду больниц (инфаркт, инсульт), у Татьяны до сих пор не работает правая рука; после выселения из дома 30 сентября 2022 года, более полугода семья проживала на улице, в своей старенькой машине с заклеенными окнами (ставшей их приютом), обошли все инстанции Ростова-на-Дону и Москвы в поисках защиты от мошенников, отобравших у них силой жильё.

И вот, 20 июня 2023 года, судья ростовская судья Бабакова А.В. признала незаконным постановление приставов о передаче квартиры банку. Банк и приставы подали жалобы! Свои махинации они ещё решили и узаконить (как, впрочем, ранее у них и получалось сделать, когда ростовские судьи — Светлана Пастушенко, Роман Головань, Галина Шандецкая не желали, например, видеть ничего существенного в полной выплате ипотеки банку).

Но судебная апелляционная коллегия Ростова-на-Дону 8 ноября определила:

«решение Кировского районного суда г. Ростова-на-Дону от 20 июня 2023 года оставить без изменения, апелляционные жалобы ГУФССП России по Ростовской области, ПАО КБ «Центр-инвест» — без удовлетворения».

Ноябрьские вести, безусловно, впечатлили всех участников данной жилищной истории. Это, действительно, победа. Победа ростовской судебной системы, которая, всё-таки, разрубила ветвистые схемы мошенников, победа беззащитной семьи пенсионеров, которая нахлебалась бед, проходя суровые испытания. Но что теперь?

В квартире Калабиных-Малиевских по-прежнему хозяйничают Самохины, летом квартира была выставлена на Авито, сейчас там идёт ремонт, вещи семьи из квартиры вывезены в неизвестном направлении, машина, в которой они проживали, отправлена на штрафстоянку.

Судя по предыдущим многолетним событиям, по динамичному нежеланию Самохиных и приставов отпускать жилищную добычу, возвращение в квартиру для пенсионеров, возможно, будет тревожным и вариативным, если закон не ограничит активность их обидчиков.

Есть и большая проблема с пенсией. Пенсию Игорь и Татьяна перестали получать с мая 2023-го, вскоре после своего приезда в Москву.

Из интервью Татьяны Калабиной от 9 декабря:

«...Приставы пенсию снимают за несуществующие долги. Все счета арестованы, и пенсионный в том числе. На каком основании — неизвестно. Первый суд, на который мы подали по поводу пропавшей пенсии, куда она уходит, мы проиграли, сейчас ждём апелляционный суд, когда назначат.

...Кому мы должны? За что? У меня только исполнительных сборов на миллионы рублей. Об этом мы узнали только в суде апелляционной инстанции, куда приставы решили предоставить документы, что якобы мы должники и они правы. Но суд отклонил, суд признал их мошенниками — и банк и приставов...»

Новое судебное заседание по арестованной пенсии ещё не назначено.

Претензии приставов по жилью пенсионеров были остановлены апелляционной судебной коллегией. Какое решение теперь будет вынесено по поводу ареста их пенсий?

И смогут ли Калабины-Малиевские после апелляционной поддержки войти в свою квартиру и сколь быстро это произойдёт?

Сейчас будет очень важно, чтобы решение с бумаги не только обозначило право на проживание Татьяны и Игоря в своей квартире по улице Красных Зорь 138/16, но и обеспечило его.



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